River le ganó a Racing 2-0 y llega afilado al Superclásico

El “Millonario” se impuso en Avellaneda con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi. El domingo recibe a Boca Juniors.

River Plate, que tuvo como titular al comodorense Ian Subiabre, derrotó este domingo de visitante por 2-0 a Racing Club y llegará de la mejor manera al Superclásico que se jugará dentro de una semana en el estadio Monumental.

El partido de la 14ª fecha del torneo Apertura, que se jugó en el estadio Presidente Perón, tuvo el arbitraje de Sebastián Zunino.

Los goles del equipo de Eduardo Coudet, que en el torneo logró su quinta victoria en fila, los marcaron Facundo Colidio y Sebastián Driussi, uno en cada tiempo.

En los primeros instantes del partido, Racing fue el que tomó la iniciativa y comenzó a generar peligro: a los cinco minutos, Santiago Beltrán respondió de manera estupenda a un mano a mano de Santiago Solari; luego, Adrián Martínez tuvo una chance con un remate cruzado. River respondió con un gran disparo de Tomás Galván que Facundo Cambeses contuvo abajo y otro intento desde lejos de Lucas Martínez Quarta.

River se puso en ventaja gracias a una definición de Facundo Colidio, quien aprovechó un pase largo de Marcos Acuña y un error defensivo de Marcos Rojos para anotar el 1-0. El equipo del “Chacho” Coudet -que fue homenajeado antes del partido- mereció un tanto más antes del cierre, con situaciones claras de Sebastián Driussi (García Basso la sacó sobre la línea) y Colidio (gran jugada entre Ian Subiabre y Driussi).

En un segundo tiempo con menos vértigo y menos situaciones de gol, River tuvo como protagonistas de sus jugadas a Colidio, quien no pudo empujarla luego de una pelota detenida y un remate cruzado de Fausto Vera. El local, mientras tanto, tuvo un mano a mano de “Maravilla” Martínez y un derechazo de Duván Vergara que se encontró con otra muy buena respuesta de Beltrán.

En el final, Driussi estuvo atento para aprovechar otro error defensivo de Racing y definió con mucha clase. Gracias a esta nueva victoria, River Plate se mantiene en la segunda posición de la zona B, con 26 puntos, y se encamina a la clasificación a la próxima instancia. En tanto, este miércoles, volverá a jugar por Copa Sudamericana, cuando reciba a Carabobo de Venezuela en el Monumental.

En la próxima fecha del campeonato, River será local ante Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, mientras que Racing visitará a Defensa y Justicia.