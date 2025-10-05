River perdió en Rosario 2-1: ganó solo un partido de los últimos seis

Central se impuso con goles de Ibarra y Malcorra. El “Millo” había abierto la cuenta por intermedio de Borja. Fue expulsado Portillo.

River Plate perdió este domingo de visitante 2-1 ante Rosario Central por la 11ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el Gigante de Arroyito, tuvo el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El “Millo” se había puesto en ventaja con un gol de Miguel Borja. Pero el “Canalla” lo empató con un tanto de Franco Ibarra -primer gol en Primera- y luego pasó a ganarlo con un gol de Ignacio Malcorra, exmediocampista de Comisión de Actividades Infantiles.

El equipo que conduce Marcelo Gallardo quedó complicado en el primer tiempo porque el juez del partido expulsó -por doble amonestación- a Juan Portillo, quien a raíz de dos faltas sobre Angel Di María, se tuvo que ir a las duchas.

Sobre los diez minutos de partido, Juan Fernando Quintero y Miguel Borja armaron una gran jugada para el 1-0: genial pase del 10 y buena definición del 9, por abajo, para abrir el marcador. Sin embargo, el local llegó al empate tras un remate de Franco Ibarra luego de una serie de rebotes.

El “Millonario” volvió a generar peligro y llegó al segundo con una definición de Borja, pero el árbitro no convalidó la jugada por una posición adelantada de Facundo Colidio, quien se encontraba sobre la línea. Rosario Central apenas forzó a Franco Armani con un cabezazo débil de Alejo Veliz, y River se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Juan Portillo por doble amarilla.

En el inicio del complemento, Borja contó con un cabezazo, pero Central alcanzó el 2-0 con un remate desde la puerta del área grande. Luego, Armani respondió muy bien ante ocasiones de Veliz y Malcorra. En el tramo final, River siguió buscando y casi lo empata, con una clara de Bautista Dadín al palo y dos zurdazos de Ignacio Fernández desde fuera del área.

Con ese resultado, River se mantiene en el cuarto lugar de la Zona “B” con 18 puntos, mientras que Central está quinto, también con la misma cantidad de unidades, pero con un partido menos.

En la próxima fecha, River, que ahora está en zona de Pre Libertadores, recibirá a Sarmiento de Junín, mientras que Central, que lidera la tabla general, visitará en Liniers a Vélez Sarsfield.