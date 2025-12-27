River volvió a ser el club más convocante del mundo

La entidad “millonaria” alcanzó en 2025 una asistencia de 85.018 espectadores, que corresponde a la capacidad total del Mâs Monumental.

Por tercer año consecutivo, River Plate fue destacado como el club más convocante del planeta, alcanzando en 2025 una asistencia media de 85.018 espectadores, correspondiente a la capacidad total del Mâs Monumental. Este reconocimiento refleja la pasión y el acompañamiento permanente de sus hinchas, que agotaron todas las ubicaciones disponibles a lo largo de la temporada y demostraron una fidelidad incondicional.

El informe, publicado por el sitio especializado Transfermarkt, posiciona al “Millonario” en el primer lugar del ránking de asistencia promedio, así como también en la cantidad total de espectadores en partidos disputados como local, con un total de 1.360.288 personas presentes en el estadio.

Este hito, que se repite año tras año, también es posible gracias a una obra histórica que amplió el aforo del Mâs Monumental a 85.018 espectadores, consolidándolo como el estadio más grande de Sudamérica.

De esta manera, River Plate cierra el año nuevamente en lo más alto a nivel mundial en términos de convocatoria, alcanzando este logro por tercer año consecutivo y reafirmando el vínculo único que une al club con su gente.