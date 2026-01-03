El plantel “millonario”, que tiene en sus filas al comodorense Ian Subiabre, continúa con los trabajos de pretemporada.

River ya se entrena en San Martín de los Andes

Con la presencia del comodorense Ian Subiabre, el plantel de River Plate realizó este sábado su primer día de entrenamiento en San Martín de los Andes, Neuquén, donde continúa los trabajos de pretemporada que inició en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

La permanencia en suelo neuquino será breve pero intensa, ya que el equipo que dirige Marcelo Gallardo permanecerá allí hasta el viernes 10 de enero, fecha en la que emprenderá viaje hacia Uruguay para continuar con su preparación.

En paralelo, el cuerpo técnico sumó una cara conocida: Marcelo Barovero se incorporó como entrenador de arqueros y ya comenzó a trabajar junto a Alberto Montes con Franco Armani, Jeremías Ledesma, Ezequiel Centurión y Santiago Beltrán.

Luego de la etapa en San Martín de los Andes, River se trasladará a Maldonado para disputar la Serie Río de la Plata. Allí enfrentará a Millonarios de Colombia el domingo 11 de enero y a Peñarol el sábado 17, ambos encuentros en el estadio Domingo Burgueño Miguel, antes de regresar a Buenos Aires para encarar el inicio oficial del 2026.

Los jugadores de River que viajaron a la pretemporada en San Martín de los Andes

Arqueros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.

Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Facundo González y Ulises Giménez.

Mediocampistas: Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Meza, Matías Galarza, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Thiago Acosta, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Agustín Obregón y Tomás Galván.

Delanteros: Maximiliano Salas, Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Cristian Jaime.