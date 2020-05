El Patagónico | Regionales | INSEGURIDAD - 16 mayo 2020

Roban en la casa de Máximo Pérez Catán

Al exintendente de Trelew y actual funcionario del gobierno de Mariano Arcioni le robaron de su domicilio una computadora "All in one" (todo en uno), un televisor led, un reloj de importante valor, mochilas y también un bolso de mano. Los ladrones utilizaron guantes para no dejar huellas.