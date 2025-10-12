Robó dos billeteras de un taxi estacionado en el barrio Ceferino

El sospechoso, de 27 años, rompió el vidrio de un vehículo estacionado y fue atrapado tras una breve persecución policial.

Este domingo, alrededor de las 16:40, personal policial de la Seccional Cuarta detuvo a un joven de 27 años acusado de robar dos billeteras de un taxi que se encontraba estacionado en el barrio Ceferino.

Los efectivos que realizaban tareas preventivas en la zona observaron a un hombre correr por calle Benito Lynch, seguido por un conductor a bordo de un taxi Toyota Etios.

El chofer informó que el individuo había dañado el vidrio de la puerta del conductor del vehículo —que se hallaba sin ocupantes— y sustraído dos billeteras de cuero que contenían en total unos cinco mil pesos, en billetes de distintas denominaciones.

De inmediato se inició una persecución a pie, con apoyo de un móvil policial, que permitió ubicar al sospechoso oculto detrás de un paredón. Durante la requisa, el hombre exhibió las dos billeteras mencionadas y el dinero sustraído, que fue recuperado en su totalidad.

El detenido, identificado como T.A., de 27 años, fue trasladado a la comisaría del barrio Quirno Costa y quedó a disposición de la Justicia.