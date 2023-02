Romina compartió una experiencia íntima en Gran Hermano: "El tamaño no importa"

Romina Uhrig protagonizó un momento sumamente curioso en la casa de Gran Hermano. Mientras los participantes se sometían a un juego de preguntas y respuestas, la exdiputada se animó a compartir la experiencia íntima que tuvo con un hombre.

Durante la transmisión del pasado martes 14 de febrero, la producción de GH le propuso a los concursantes un juego de coincidencias por el Día de los Enamorados. En dicho marco, una de las consultas fue: "¿El tamaño del pene importa?". Luego de que Lucila "La Tora" Villar respondiera que la pasó mal con un hombre que tenía un "micropene", Romina tomó la palabra y opinó al respecto.

"Yo te cuento algo, Juli", le indicó la mujer de 35 años a Julieta Poggio, quien se desempeñó como la conductora del juego. "Yo tuve un novio que tenía un (pene) muy chiquitito. No sé si era micropene, pero sí muy chiquitito, era como el dedito (NdeR: meñique de la mano)".

Asimismo, Romina dejó en claro que le encantó la experiencia: "No sé qué tenía, no sé..., pero me encantó. No sé qué tenía, pero no sé..., pero te juro. No sé si es como dicen, pero es una de las personas que más me gustó". Y agregó: "A nivel sexual es una de las personas con las que más me gustó estar". "Ay, ¡mirá lo que estoy contando!", expresó, avergonzada y entre risas.

Fuente: El Destape