Romina dispuesta a iniciar acciones legales contra De Brito y LAM

Reunida con sus hijas y pensando en sus futuros proyectos, Romina Uhrig se encuentra disfrutando las repercusiones de su paso por el reality de Telefe.

En medio de todos sus triunfos, sin embargo, la exdiputada debió contactar con sus abogados por los informes sobre su patrimonio realizados en LAM.

Una vez eliminados de la casa de Gran Hermano, todos los hermanitos participaron de una gira mediática donde contaron todo lo que no dijeron en la casa más famosa del país.

Una de las paradas obligatorias en este tour fue el show de Ángel de Brito, pero hay una jugadora que le esquivó al programa de América: Romina Urigh.

La razón parece ser los continuos informes publicados en el programa de chimentos acerca de la causa por enriquecimiento ilícito en la que ella y su exmarido, el intendente de Moreno, Walter Festa, están involucrados.

El conductor tampoco dudó en compartir su opinión de la exjugadora de " Gran Hermano Argentina", afirmando en su Twitter que "Telefe hizo lo imposible para que venga", pero la exdiputada del Frente de Todos se negó a participar del programa.

En una entrevista con el medio digital Gelatina, la exdiputada aseguró que está preparando una defensa legal contra el programa de América: "Ahora estamos justamente con el tema de los recibos de sueldo, que lo pidieron desde el Municipio. No quiero decir información falsa, pero alteraron los recibos de sueldo. Hicieron toda una campaña para que me vaya de la casa", declaró la ex " Gran Hermano 2022".

"Inventaron tantas mentiras... Que saqué un nombre de unas tierras, una mentira, ya lo digo, que tengo otras propiedades, otra mentira grande, que nunca renuncié a mi trabajo cuando si renuncié a mi trabajo, del sueldo; yo nunca tuve un sueldo de $700.000 pesos, ojalá", aseguró la madre de tres.

Siempre con el último momento, De Brito no tardó en responder a la declaración de la jugadora: "Doce giladas para distraer, está todo en la causa", escribió el conductor de América otra vez desde su cuenta de Twitter.