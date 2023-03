Romina tras el emotivo encuentro con sus hijas en Gran Hermano: "Yo no creí que no iba a salir nada al aire"

Este lunes se vivió uno de los programas más emotivos de Gran Hermano y es que tras cinco meses sin verse, Romina Uhrig se pudo reencontrar con sus hijas.

Mia (12 años), Nina (un año) y Felicitas (tres años) se ubicaron en el salón de usos comunes de la casa de GH y esperaron a su mamá junto a Marita, la mujer que las cuidaba. Santiago del Moro les brindó algunas directivas y fue directo a avisarle a Romina que podía ir a buscarlas. Cuando ella se enteró, rompió en llanto.

Julieta, Nacho y Marcos contuvieron a su compañera y salieron corriendo atrás de ella, pero no pudieron entrar a conocer a las pequeñas. Cuando la ex diputada llegó al lugar, se lanzó hacia sus hijas con lágrimas en los ojos. Mia, la más grande, se emocionó y lloró a la par de su madre.

Más calmada, Romina empezó a preguntarles cómo estaban, si comían sano y si se estaban portando bien. Más tarde, la participante fue autorizada por Gran Hermano para buscar a Caramelo. La joven volvió corriendo al living y se llevó al cachorro para reunir así a toda la familia.

LA DUDA DE ROMINA

Tras el reencuentro con sus hijas, la ex diputada se sentó hablar con los demás integrantes de la casa, ávidos de detalles y cualquier información respecto de lo vivido allí dentro. Así, al momento de la cena, Julieta expuso: “¿A la gente le gustará vero eso, los reencuentros?”, momento en que la morocha dudó y contestó “es que no sé si habrán visto eso, lo mío con las nenas, porque las nenas son chiquitas”.

Sin embargo, aclaró que le sorprendió el hecho de que Santiago Del Moro haya hecho una intervención en el sum mientras madre e hijas estaban disfrutando su momento. “Porque yo encima pensé que no... le digo, Mía, tranquila hija, le pregunté todo lo de la me... porque digo, tranquila que esto no sale nada. Y ahora yo voy a ir a hablar por las dudas, porque yo no creí que iba a salir nada. Me metieron ahí con las nenas y justamente pensé que no entran a la casa porque no se pueden ver”.

Nacho, por su parte, especuló: “Seguramente entraba y salía, no era que se pasaba solamente todo eso, por una cuestión de que también no se puede pasar todo, pero capaz entraban y salían en momentos. ¿A veces sabés lo que se hacía? Bah, no sé, yo eso lo estudié, no sé si se hace o no se hace, pero lo que estudié yo era que a veces se daban unos minutos...” momento en que se cortó la transmisión de PlutoTV.

Sin embargo, más adelante se los pudo ver a todos charlando relajados, y Romina dando detalles de lo vivido dentro del sum: “Las vi... me las quería quedar... y Feli, ‘¿por qué llorás, mamá? ¿por qué llorás, mamá?’. Y les dije que me dolía la panza, que las extrañé mucho y las amo mucho”.