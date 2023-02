Romina evidenció el fraude y estallaron las redes: "Gran Primo"

Romina Uhrig, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), despertó una gran confusión en las redes sociales tras sus dichos sobre un tal "Gran Primo", quien le habría revelado información del afuera, algo que está terminantemente prohibido.

La exdiputada fue la líder de la semana, razón por la cual ganó la inmunidad total y la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros de la placa. Es por esto que tuvo que elegir entre Julieta Poggio y Daniela Celis, sus dos personas más cercanas dentro de la casa. Romina se había decidido por salvar a Daniela, ya que creía que era más débil, pero confesó que al hablar con "Gran Primo", cambió su decisión.

"Yo estoy muy confundida. Hoy me confundí más porque hablé con 'Gran Primo'. Ya tenía tomada la decisión, pero me dijo unas cosas y me hizo confundir mucho", confesó Uhrig mientras estaban en vivo frente a Santiago del Moro. Sus dichos revolucionaron las redes sociales, y mientras algunos pensaban que se refería a Marcos Ginocchio, a quien apodan "El Primo", otros recordaron que así es como llamaban a Juan, el psicólogo de la casa, quien les aconseja cosas a los participantes.

Aparentemente, Romina habló con el psicólogo en el confesionario y habría sido influenciada por él para votar a Julieta, ya que en el afuera, todos saben que no tiene tanto apoyo.

Walter "Alfa" Santiago, el reciente eliminado, opinó que Romina dijo eso "para lavarse las manos". "La salva a Daniela y le echa la culpa a 'Gran Primo'", sostuvo el hombre. Además, destacó que "hay dos voces" en el confesionario, lo cual despertó aún más rumores de fraude en las redes.

"'Gran Primo', el suplente de Gran Hermano, le dijo a Romina que cayó muy mal en la gente la fulminante a Camila. Que en una semana todo cambia y que corría riesgo Julieta de irse. Romina iba a salvar a Daniela, que la ve más débil, pero esa charla cambia su salvación. Moraleja: Julieta acomodada", opinó una seguidora del reality en Twitter.

"'Gran Primo' es como ellos le llaman a la otra voz de GH dentro de la casa. Nos boludean a cada rato, estas están muy guionadas para hacer cada cosa, una vergüenza", sostuvo otra seguidora. "El 'Gran Primo', el psicólogo, le cambió el voto a Romina. Y Del Moro queriendo callarla fue lo más evidente y asqueroso que vi en mucho tiempo en televisión, para salvar a Popoggio, porque saben que corre riesgo de irse. El peor GH de la historia, qué vergüenza", coincidió alguien más.