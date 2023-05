Romina ex Gran Hermano: "yo me hice varias cirugías"

Los últimos días de Romina Uhrig, la ex participante de Gran Hemano, fueron muy movilizantes, desde la cantidad de propuestas laborales que aparecieron en los últimos meses hasta el hecho de abrir su corazón en varias entrevistas y dejar ver parte de su pasado, con historias tan fuertes como conmocionantes.

La exdiputada concedió varios reportajes en los que habló de su presente y de su futuro, tanto laboral como personal. Sobre sus proyectos laborales, en diálogo con Ulises Jaitt afirmó que la llamaron para participar del Bailando, pero no aceptó la propuesta. “Soy un queso, no bailo ni el arroz con leche”, reconoció la mediática y adelantó que está involucrada en un nuevo proyecto de cocina, una de sus máximas pasiones.

Además, al ser consultada sobre la gran cantidad de propuestas laborales que recibe, señaló: “Estoy súper feliz. Le iba a pedir ayuda a una amiga porque llegan mails, propuestas. Una tampoco se imaginó que Gran Hermano iba a generar todo esto. Cuando entré nunca dije que quería ganar una casa, pero a quien no le gustaría, sino que a nivel laboral era hacer lo que a uno le gusta”.

Es en ese contexto que con Julieta Poggio y Daniela Celis será parte de Fit Girls, una serie de videos que lanzarán por plataformas digitales y que consistirá en seguir rutinas de gimnasia para verse y sentirse bien. Esto será junto a un grupo de chicas que entrenan y comparten sus rutinas en plataformas digitales.

Como lo aclarara más de una vez, Romina es una persona que siempre sintió inseguridades respecto de su cuerpo. y consultada por Georgina Barbarossa sobre ese tema aclaró: “Sí, de chica sí, tampoco sea una mina que le guste mostrarse”. Sin embargo, fue más allá y aclaró: “También de grande. Me acuerdo de que cuando vine a hacer el casting una de las productoras me decía siempre ‘dale Romi, dale’, siempre me alentaba y me levantaba. Pero sí, era bastante insegura, sigo siendo un poco insegura”.

También en ese espacio se refirió a los cambios estéticos: “Yo me hice varias cirugías. Me hice la de las mamas, porque tuve tres nenas, me levanté, y me hice la abdominoplastia. Tengo una linda piel y me había quedado muy feo lo de las mamas. Y después sí también yo cometí un error grande me acuerdo, por querer verme mejor, ¿viste eso de la nariz que te pinchan y te la levantan? Bueno, me había quedado una cosa y me tuvieron que sacar todo ese relleno. Se me cayó la punta y tuve que volver a operarme”. Ante ello aclaró: “Está bueno si uno se siente bien, pero también ver con qué médico, eso es muy importante, un médico de confianza”.

