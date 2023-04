Romina podría romper su contrato con Telefe: el motivo

La exparticipante no estaría contenta con su presente y, según dijeron en Mañanísima, su vínculo con Telefe no seguiría vigente.

Luego de terminar Gran Hermano 2022 (Telefe), varios exparticipantes intentan conseguir su lugar en el mundo de la televisión, y otros en las redes sociales. Romina Uhrig, por su parte, estaría en búsqueda de algún trabajo que la haga crecer desde lo personal, pero la noticia es que no la tendrían muy en cuenta como a otras personas.

Según contó Estefi Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine), la exdiputada quiere romper su contrato que tiene con el canal de las tres pelotas, ya que siente que no tiene su lugar asegurado y tampoco le ofrecen lo que ella quisiera.

"Romina estuvo hablando con su entorno y ella está indecisa y pensando en romper el contrato, lo mismo que hizo Alfa, porque siente que no le están dando trabajo", comenzó diciendo la panelista.

Luego, Estefi aclaró que Romina quiere cambiar su camino para poder lograr distintas cosas. "No está teniendo un beneficio que le reditúe tanto como para quedarse ahí agarrada. Y está buscando representante, quiere alguien que la mueva un poco más porque no está teniendo los resultados que esperaba", explicó.

Por último, Pampito acotó para hacerle una crítica a la exparticipante, y lanzó: "Laburó en la tele, ¿de qué? ¿Sabe cantar, bailar, es periodista? No está preparada de nada Romina. Bueno, la cocina tal vez sí, eso lo compro".

"Ojalá que le vaya bien, a mí no me cae mal. Pero después, todo lo que es su tema de causas o que diga que no estaba preparada para ser diputada, eso da un poquito de bronca. No digo que el país esté mal por culpa de Romina, pero todo ayuda, el país está así por culpa de las Romina", concluyó.

Hace unos días, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que Romina Uhrig y Daniela Celis habían empezado a trabajar este martes como panelistas en un programa de Kuarzo, conducido por Luis Piñeyro, en Editando Tele (Net TV). Además, estuvieron acompañadas de Melina Fleiderman, Pablo Muney, Álvaro Norro y El Pollo Cerviño.