Romina reveló el motivo por el que se separó de Walter Festa

Antes de que la jornada concluyera con la expulsión de la casa de Gran Hermano de Daniela Celis, este domingo Romina Uhrig sorprendió al contarles por primera vez a sus compañeras de Gran Hermano (Telefe) cómo fue su separación de Walter Festa y recalcó que a veces lo extraña por algunas situaciones que vivió junto a él y sus dos hijas en común.

“Me dolieron muchas cosas que después me enteré por su boca. Lo primero que sentí es que él quería tener la libertad para estar con otras minas”, detalló la exdiputada del Frente de Todos ante Daniela y Julieta Poggio sobre su vínculo con el exintendente de Moreno.

Luego de ver la película At Midnight, Romina confesó que extraña a su exmarido y los momentos que compartieron juntos con sus hijas, como por ejemplo los viajes en familia. Sin embargo, recordó otras situaciones tristes que le tocó atravesar: “Él estaba enterísimo. Se ve que hace rato quería separarse y no se separaba de mí”.

Además de reflexionar con que el papá de sus hijas le hizo “perder el tiempo”, Uhrig recordó que “lo primero que hizo fue escribirle a una mina. Supuestamente era una amiga, una compañera, pero no lo sé”, dijo. Y agregó: “Él me dijo que no, pero ya está, no importa”.

Sobre este tema, hizo mención a cuáles eran -para ella- las preferencias de Walter Festa. “Sentí que él quería tener libertad para estar con otras minas, te lo juro. Siempre fue así, pero nunca le di importancia”, se sinceró sin filtros con sus compañeras. Fue así que señaló: “Él se quería sentir libre en vez de preferir una familia, le podía más eso, así lo presentí yo”.

Julieta Poggio reaccionó a los sentimientos de su amiga y le dijo que seguramente Walter también la extrañe a ella. “No sé, no creo. Lo re superó y él mismo me dijo que ya había hecho la separación en casa. Pero yo nunca me di cuenta”, expresó Uhrig mientras limpiaba la cocina.

A mediados de enero, una charla íntima en el patio de la casa de Gran Hermano (Telefe), Romina Uhrig le había contado a La Tora una de las razones por las que se separó de quien era su marido, Walter Festa, exintendente de Moreno.

En la conversación, la exdiputada hablaba sobre por qué le gustaría llevarse el máximo premio. “No es de orgullosa, pero me encantaría poder darle todo yo a las nenas. No depender todos los meses. Es un sufrimiento”, comentó.

“¿Por qué no las ponés más días con él (el papá de sus hijas)?”, buscó saber su amiga, como una forma de alivianar la cuestión económica que tanto la afecta. “No, yo quiero que estén más conmigo. No quiero que estén con él. Y poder decir ‘listo’. ¿No tenés? Bueno, no me des. Les pago yo. ¿Entendés? No estar dependiendo. No quero más eso, basta”, remarcó.

Entonces la exlegisladora dio la razón exacta por la que su matrimonio con Walter Festa no terminó del todo bien, a pesar de la cordial relación que parecen tener por los comentarios que hace su ex en la televisión. “Mismo por eso fue una de las cosas de la separación, por tema de guita. No llegábamos a pagar las cuentas”, sostuvo.

“¿Se había puesto obsesivo?”, preguntó La Tora. “De pagar las cuentas, irnos de vacaciones, de tener un laburo bien, de repente se bajó el laburo. La plata que él venía invirtiendo y venía bien, de repente, se perdió todo. Decayó. Eso también fue parte de nuestra separación”, puntualizó.