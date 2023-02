Romina reveló los motivos de su separación: "no terminaron bien las cosas"

"Cuando nos separamos, que no nos separamos de buena manera, no terminaron bien las cosas", dijo la ex diputada nacional sobre el padre de sus hijas.

Romina Uhrig habló en Gran Hermano 2022 como nunca de su matrimonio con Walter Festa tras varios días de especulación sobre su vínculo con el ex intendente de Moreno. La ex diputada nacional volvió al tema en una charla con Rodo, el padre de Nacho, y Gladys, la mamá de La Tora.

“Mi ex ahora hizo el divorcio. Yo le dije por qué, ya estábamos separados y yo le digo ‘¿cómo vamos a hacer con el tema del divorcio?’. Y él me decía: ‘Bueno, esperemos’. No se quería divorciar. Entonces, yo le dije: ‘No, ya está, si nos separamos, nos separamos’”, expresó en la mesa de la cocina.

Su ex marido le hizo un planteo antes de entrar sobre si quería entrar a Gran Hermano como separada o divorciada y ella le propuso iniciar los trámites del divorcio. “Lo empezó a hacer y no hace falta que yo firme nada, hoy en día con que uno quiera el divorcio, ya está, no hace falta que el otro firme, ni nada”.

Y continuó: “Él empezó a hacer el tema del divorcio con su abogado; me pidió el acta de las nenas, la partida de nacimiento y el certificado de matrimonio. Después le pregunté, me dijo que había hecho todo y ahora estoy esperando. Me tiene que llegar la notificación, pero todavía no me llegó nada, pero sí, ya lo hizo”.

Rodolfo se refirió a los saludos navideños de Festa y le confesó que él creía que seguían juntos: “Yo vi tan buen rollo con el video que pensé que estaban casados”.

Romina admitió que también le sorprendió "porque cuando nos separamos, que no nos separamos de buena manera, no terminaron bien las cosas”.

“Hubo una cosa que no me gustó. Hacía diez días que no nos hablábamos por una cosa que no me gustó y él en vez de decir: ‘Bueno, disculpame, me equivoqué’, se enojó peor y se terminó yendo de noche de casa, me había bloqueado del teléfono, no tenía forma de hablar con él”, relató Romina, y agregó que una vez se acercó hasta el auto que manejaba su ex. “Le digo: ‘¿Podemos hablar? Tenemos dos hijas’. Y él me dice: ‘No, no, con vos no quiero hablar’”, cerró, antes de que se cortara Pluto TV.