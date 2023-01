Romina y Julieta enfrentaron a Daniela: "sos muy mentirosa"

Daniela Celis recurrió a la mentira como gran aliada en el juego, pero sus amigas Julieta Poggio y Romina Uhrig se dieron cuenta de la inconsistencia de sus palabras y decidieron enfrentarla, tal como había sucedido con Coti.

Tras el repechaje, Celis regresó a la casa con el objetivo de vengarse de Coti y Thiago Medina. A partir de la información que consiguió fuera del reality de Telefe, la joven descubrió que su novio había realizado fuertes declaraciones sobre ella a sus espaldas.

Por tal motivo, luego de eliminar a la correntina, “Venganiela” fue por el joven de 19 años, quien fue el último participante en abandonar la casa.

Si bien los concursantes no pueden comentar a quiénes van a votar antes de la nominación; sí pueden revelar sus votos de manera posterior.

En este sentido, Julieta y Romina descubrieron que Daniela le había mentido respecto a su votación contra Thiago mientras que a la modelo se lo confirmó, a la ex diputada le dijo lo contrario

“O me está viendo la cara a mí o te la está viendo a vos”, aseguró la profesora de danzas. Y agregó: “Capáz me dijo `yo voté a Thiago´ para que le diga `yo también´, ¿entendés?”. A su vez, Uhrig llegó a la conclusión: “Entonces está jugando por detrás nuestro”.

Para no quedarse con la duda, Romina y Julieta decidieron enfrentarla. “A mi me dijiste que no lo votaste y a ella que sí. Eso nos genera desconfianza, a alguna de las dos nos mentís y nosotras te decimos todo”, señaló la ex legisladora ante Celis, quien en una ocasión le realizó la espontánea a Medina y lo nominó en otra oportunidad.

Frente al careo, Daniela se justificó diciendo que era un “tema” entre ella y su pareja. Sin embargo, “Pestañela” intentó transmitirles tranquilidad a sus compañeras y les aseguró: “Jamás les voy por atrás”. Ya con poca paciencia, Uhrig destacó: “Dani, sos muy mentirosa”.

Luego de la insistencia de las participantes, Celis terminó confesando los votos que le dio al nuevo eliminado de Gran Hermano. Sin embargo, algo que no le reveló “Venganiela” a la ex diputada es la razón por la que le mintió a ella. En este sentido, la novia de Thiago le había confesado a Julieta que a Uhrig “se le escapan las cosas” delante de otros competidores.

Pese al momento de tensión vivido, Romina se disculpó con Daniela, quien aseguró que ama a sus amigas, y las tres se fundieron en un cálido abrazo. Muy cómodas y con el apoyo del público, las “hermanitas” continúan en juego para convertirse en las próximas finalistas del reality.