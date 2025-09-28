Rossi y Urrutia ganaron los 200 Km de Buenos Aires

Ante un gran marco de público y un clima estupendo, se disputó en el circuito 8 del autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires la 19ª Edición de los 200 Km de Buenos Aires “Gran Premio YPF INFINIA”, que compartió el fin de semana con el 31º Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA, el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y la Fiat Competizione. El clásico del automovilismo argentino fue para Matías Rossi-Santiago Urrutia con la Toyota Corolla Cross GR-S #117 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. La dupla sudamericana lideró el “1-2” del equipo de Darío Ramonda escoltado por el binomio Emiliano Stang-Antonino García con la Toyota Corolla Cross GR-S #162. Además, este triunfo fue el primero del nuevo vehículo SUV de 500 hp de potencia en los 200 Km.

Santiago Urrutia estuvo a cargo de la conducción de la Corolla Cross GR-S y comandó las acciones en la primera parte luego de haber terminado primero en la parte inicial del sábado. En la vuelta 12 se subió Matías Rossi y a partir de ahí, hasta que se acomodaron todas las posiciones luego del cambio de piloto, recarga de combustible y cambio de neumático, el piloto de Del Viso se afirmó en la primera posición y con autoridad logró la victoria, la segunda en el año y la número 3 en los 200 Km de Buenos Aires: ganó en 2006 junto al suizo Alain Menú (Chevrolet Astra), en 2015 con Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla) y la reciente en 2025 junto al piloto uruguayo que le permitió a la marca volver a lo más alto del podio luego de 10 años en esta emblemática carrera.

Para Urrutia fue el primer triunfo en los 200 Km de Buenos Aires donde también logró otros 4 podios: fue 3º en las ediciones 2017, 2018, 2019 y 2022.

La dupla ganadora completó las 42 vueltas con un tiempo de 57m43m241/1000 a un promedio de velocidad de 150,462 km/h. Segundo terminó Emiliano Stang-Antonino García con el Toyota Corolla #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA a 1.155/1000 de diferencia. El piloto de Crespo, Entre Ríos, largó 16º luego de un sábado difícil y avanzó con contundencia cerrando junto a Antonino García un notable trabajo. Tercero quedó Franco Vivian y Rafael Morgenstern con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing a 6.516/1000. Para Vivian fue un gran desempeño que lo deja en las principales posiciones del torneo mientras que el piloto de Misiones se retira del automovilismo en un alto nivel.

Esta parte final tuvo golpes de escena con los abandonos de los invitados del Honda YPF Racing: el radatilense Ignacio Montenegro y Diego Ciantini con los Honda ZR-V. Tanto Leonel como Tiago Pernía se quedaron sin correr los 200 Km de Buenos Aires. Lo mismo le pasó a Facundo Aldrighetti ante el abandono de Leandro Juncos que con la Chevrolet Tracker #83 del YPF Elaion Auro Proracing llegó a estar en los puestos de punta.

Franco Morillo-Rodrigo Aramendia (Chevrolet Cruze #64 – Proracing), Emmanuel Pérez Bravo-Pablo Collazo (h) (Chevrolet Cruze #24 – Proracing), Mateo Polakovich-Mauricio Hidalgo (Fiat Cronos #16 – ATR Racing), Tomás Fernández-Christian Vallejo (Toyota Corolla Cross #112 – Corsi Sport) y Juan Pablo Traverso-José Malbrán (Toyota Corolla #17 – ATR Racing 2) completaron el clasificador de la parte final.

En la Copa Rookie Latam, el ganador fue Franco Morillo con el Chevrolet Cruze #64 del Proracing. El piloto de Junín compartió el auto con el piloto de Puerto San Julián Pablo Collazo (h).

Matías Rossi, ganador por tercera vez en los 200 Km de Buenos Aires, expresó: “Santiago Urrutia tuvo un manejo increíble. Luego cuando llegó mi turno, el equipo hizo un gran cambio de piloto con una acertada estrategia y pudimos cerrar un gran resultado. Se dio todo lo que planeamos para cerrar el fin de semana con un buen triunfo”.

Santiago Urrutia, primer uruguayo en ganar los 200 Km de Buenos Aires y el quinto piloto internacional en conseguirlo, dijo: “Estoy agradecido a Matías Rossi y a Toyota por el excelente fin de semana. Desde la clasificación hasta la final siempre tuvimos un buen ritmo para poder vencer en la final. Siempre quise ganar los 200 Km, quedaba cerca de la victoria y hoy puedo decir que lo pude lograr. Es una emoción enorme”.

Cumplida la 8º fecha, Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) se afirma en la cima del 45º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA con 162 puntos, segundo se ubica Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 137, tercero Franco Vivian (YPF Elaion Auro Proracing) con 126, cuarto Leonel Pernía (Honda YPF Racing) con 85 y quinto Franco Morillo (Proracing) con 80.

En la Copa Rookie Latam, el líder es Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 203 puntos, segundo está Franco Morillo (Proracing) con 171, tercero Matías Capurro (CorSI Sport) con 110, cuarto Mateo Polakovich (ATR Racing) con 67 y quinto Nicolás Palau (Halcón Motorsport) 63.