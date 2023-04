Rosso lideró la clasificación del TCR South America en Rosario

Una apasionante tanda clasificatoria cerró la actividad del día sábado del Gran Premio Paladini 100 años en el autódromo Ciudad de Rosario, Juan Manuel Fangio. El argentino Juan Angel Rosso se quedó con el “1” luego de batallar en los últimos giros con su compatriota Bernardo Llaver que lo superó faltando solo segundos, pero el piloto del Paladini Racing lo volvió a destronar sobre la bandera a cuadros.

La tanda estuvo marcada por una gran paridad. Once autos se encerraron en un segundo, siendo el uruguayo Frederick Balbi el 11° a 0.935. Luego de Rosso y Llaver, el top ten los completaron el radatilense Ignacio Montenegro, Juan Manuel Casella, el mejor uruguayo; Galid Osman, el mejor brasileño; Fabián Yannantuoni, Fabio Casagrande, Rafael Suzuki, Fabricio Pezzini y Manuel Sapag.

Del 12° al 20° se posicionaron: Pedro Cardoso, Diego Nunes, Raphael Reis, Enrique Maglione, Pablo Otero, Juan Pablo Bessone, Gonzalo Alterio, Adalberto Baptista y Diego Gutierrez.

El circuito rosarino hizo trabajar a todos los pilotos del TCR South America Banco BRB con sus curvas técnicas que llevaron a varios a transitar por el pasto. Los experimentados del trazado pudieron sacar una pequeña ventaja durante toda la jornada que se fue acortando hasta los últimos minutos de la clasificación.

Este domingo serán las dos competencias que comenzarán a las 9:10 de la mañana, la primera con grilla convencional; y a las 12:55 la segunda que invertida a los primeros diez del viernes.

DECLARACIONES

“Me sorprendí cuando me dijeron que hice la pole. Estoy muy feliz por el equipo. De hecho, esta fue la primera carrera en la que pudimos ir y practicar con el Toyota antes de dar un paso al frente y lo hicimos bien. No somos tan competitivos como nos gustaría ser y por eso todavía estoy un poco sorprendido” (Juan Angel Rosso).

“Es una pista exigente. Todo el mundo dice que es demasiado difícil y técnico, quizás el más complicado del campeonato. Tuve la suerte de que lo conocí y me gustó y eso hizo que podamos realizar una buena clasificación” (Fabio Casagrande).

“En la Q1 estuvimos muy bien, quedé a medio segundo de la punta, lo cual es bastante mejor de lo que veníamos. En la Q2 me equivoco un poquito y quedo décimo, pero con la grilla invertida largo primero, así que tengo que aprovechar esa oportunidad e intentar andar adelante, que ya estamos largando bien. El auto a una vuelta lo sentí bien, pero justo en esa vuelta rápida, para aprovechar la goma, me equivoco un poco y no hice un gran tiempo. Estoy contento con como venimos avanzando” (Manuel Sapag).

CRONOGRAMA OFICIAL

Domingo 16/04

09:10 Carrera 1 (25 minutos + 1 vuelta)

12:55 Carrera 2 (30 minutos + 1 vuelta)

HORARIOS DE TV

Domingo 16

9:00 a 9:55 – Carrera 1 (Argentina: TyC Sports, Brasil: ESPN4 y Star+, Región: TCR TV)

12:45 a 13:45 – Carrera 2 (Argentina: TyC Sports, Brasil: ESPN3 y Star+, Región: TCR TV)

CAMPEONATOS

GENERAL

1. Ignacio Montenegro 80 puntos

2. Bernardo Llaver 59

3. Galid Osman 58

TROPHY

1. Fabio Casagrande 76

2. Adalberto Baptista 65

3. Guilherme Reischl 60

EQUIPOS

1. Squadra Martino 110 puntos

2. PMO Motorsport 107

3. W2 Pro GP 103