Salas de urgencia colapsadas por casos de gripe

Damián tuvo que llevar a su hijo de 5 años a la guardia de una clínica privada porque tenía casi 39 grados de temperatura. La recepcionista le dijo que tenía una demora de cuatro horas, por lo que decidió recorrer otros centros asistenciales. Sin embargo, en todos los lugares se encontraba con la misma respuesta. No obtuvo otra opción más que esperar. La demora fue un calvario para el pequeño.

Esa situación se viene repitiendo en las guardias de Comodoro Rivadavia y se debe a un “retraso” por parte de la pandemia. En diálogo con El Patagónico, el secretario de Salud municipal, Carlos Catalá, señaló que los casos de Covid 19 hicieron que las demás enfermedades respiratorias se vieran pospuestas debido a las medidas para evitar contagios.

“De pronto tuvimos la pandemia en una época del año que era verano para nosotros y lo cual significó que no teníamos el virus de la gripe circulando. Durante dos años no generamos anticuerpos para la gripe porque estábamos encerrados”, subrayó.

La eliminación de las restricciones hizo que las actividades volvieran lentamente a la normalidad, pero hubo gente que se vacunó contra la gripe y ahora se ve afectada por enfermedades respiratorias. “El primer año de pandemia no hubo bronquiolitis y una parte de las camas de terapia pediátrica se usaron para adultos con Covid. Este año es lo que iba a pasar porque la gripe puede circular”, aseveró.

“Si bien la bronquiolitis es una patología respiratoria vinculada a los chicos generalmente menores de dos años, también tenemos el respeto por enfermedades respiratorias que están circulando”, agregó.

UN VIRUS TARDIO Y EL USO DE BARBIJO

La no circulación de la gripe durante los primeros dos años de la pandemia generó que no se pudiera avanzar en una vacuna. Es que los especialistas no pudieron elaborar dosis porque no sabían qué cepa estaba contagiando.

“La vacuna de la gripe tiene tres cepas; dos de gripe A y otra de B. La primera siempre es la misma todos los años, pero la otra cambia dependiendo de la cepa del virus que está circulando ¿Cómo hacíamos para elaborar una vacuna para la gripe si no estaba circulando el virus?”, se preguntó.

La gripe llegó “tarde” y ello se ve reflejado en los centros asistenciales. “Hay gente que está teniendo gripe tardíamente porque no tuvimos el virus en la época que correspondía. Los números de contagios a esta altura del año son altos, pero fue porque se ‘corrió’ el virus”, destacó.

“Cada enfermedad tiene un ciclo y la bronquiolitis termina en septiembre, pero este año tuvimos consultas mucho tiempo posterior a eso. Lo que estaba pasando es que vos ibas a las guardias y estaba lleno de patologías respiratorias y como que se había agolpado en este último momento. Los casos no están tan alejados de la cantidad total que podías tener en el año”, aseguró.

En Comodoro, las personas volvieron a usar el barbijo para evitar contagios y esquivar posibles efectos del polvo en suspensión. “El uso del barbijo se debe a varias cosas. Por un lado tenés la gente que es alérgica o que lo usa por el polvillo. Por otro lado, están las patologías respiratorias. En definitiva, todo entra por la vía respiratoria. No nos cuesta nada ir a los lugares cerrados y ponernos el barbijo un tiempo”, subrayó el funcionario municipal.

Catalá recomendó el uso de barbijo en espacios cerrados hasta que los casos de gripe bajen y las guardias se vean un tanto aliviadas. “Es una cuestión de decisión; uno lo puede sugerir y no lo puede obligar. Hay lugares donde te dicen que no te atienden sin barbijo. No nos cuesta más usar un tiempito más el barbijo hasta que pase esta situación”, consideró.