Salta: mató a su pareja, le confesó la agresión a su suegra y se fugó

La Policía de Salta busca de manera intensa a un hombre que se fugó después de matar a su pareja y confesarle la agresión a su suegra. El principal sospechoso es Orlando Serapio y la víctima fue identificada como Natalia Cruz, de 37 años, quien pese a ser trasladada al hospital, murió.

El femicidio ocurrió este martes en la localidad salteña de Campo Quijano dentro de una vivienda ubicada en la Manzana 79 del barrio Luz y Fuerza.

De la investigación se desprende que la víctima y el agresor tuvieron una fuerte discusión y que en medio de la pelea Serapio la agredió de manera brutal. Luego, la encerró en su cuarto, le avisó a su suegra que su hija estaba golpeada y se dio a la fuga.

La mujer y una de las hijas de la víctima lograron minutos después abrir la puerta del cuarto y allí encontraron a Cruz tendida en el suelo y casi sin signos vitales, informa el medio El Tribuno.

Con la ayuda de vecinos la víctima fue trasladada al hospital Francisco Herrera de Campo Quijano, pero los médicos confirmaron su fallecimiento, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Hasta el momento no trascendió el resultado de la autopsia, pero las primeras informaciones indican que habría sido golpeada y asfixiada.

Durante el martes se realizaron varios operativos para trata de dar con el paradero de Serapio. En este marco hubo allanamiento en un domicilio del barrio Pipino Ferreyra y un procedimiento sobre la ruta 36.

La causa quedó a cargo del fiscal penal N°2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González.

NA