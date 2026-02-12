"No nos vamos a quedar con esa hipótesis"

El abogado de la familia Schwab pide profundizar otras hipótesis antes de cerrar la causa por el femicidio de Valeria, ocurrido hace un mes.

Mauro Fonteñez sostuvo que el ADN vincula biológicamente a Jonathan Mario Chacano (34) con la escena, pero advirtió que “ningún proceso penal se agota con una sola prueba” y solicitó ampliar los estudios para descartar la participación de terceros.

Tras conocerse los resultados de las pericias genéticas en la causa que investiga la muerte de Valeria Schwab (38), ocurrida el martes 13 de enero, el abogado querellante de la familia dialogó con Crónica y fijó la postura de la representación legal frente al avance del proceso judicial.

Si bien el Ministerio Público Fiscal informó que los análisis de ADN apuntan a un único sospechoso —Jonathan Chacano, quien se habría quitado la vida al día siguiente del femicidio, hecho cuyas circunstancias aún se investigan—, la querella adelantó que solicitará que se profundicen otras líneas investigativas antes de dar por concluida la instrucción.

“Un ADN acredita un contacto biológico, pero no necesariamente reconstruye la totalidad de lo sucedido”, expresó Fonteñez, y agregó que “ningún proceso penal se agota con una sola prueba”. En ese sentido, remarcó que el estudio genético constituye un elemento relevante, aunque no excluye, a priori, la posible intervención de terceros.

El letrado explicó que existen testimonios y medidas probatorias pendientes de análisis en el expediente que lleva adelante la fiscal María Laura Blanco. Además, indicó que la querella trabaja de manera paralela para acompañar entrevistas a personas que estuvieron en el lugar del hecho, cuyos detalles prefirió mantener en reserva.

Según informó el martes la Fiscalía en conferencia de prensa, el ADN de Chacano coincidió con el material genético hallado bajo las uñas de Valeria Schwab y con rastros encontrados en la zona vaginal de la víctima, quien fue abusada sexualmente. Asimismo, se confirmó que en las uñas de Chacano se detectó material genético correspondiente a la víctima.

Tras la comunicación oficial de los resultados a la familia, Jessica Schwab publicó un video en redes sociales en el que expresó sus dudas respecto de la hipótesis fiscal. “Desde la Fiscalía dijeron que un ADN alcanza para explicar todo, que fue una sola persona. No puedo creer que una sola persona haya podido hacerlo todo sola; un ADN puede ser un dato, pero no es toda la verdad”, manifestó.

En esa línea, Fonteñez sostuvo que el objetivo de la querella es descartar de manera concluyente cualquier otra participación en el hecho. “Respetamos la decisión de la Fiscalía, pero no nos vamos a quedar con esa hipótesis. Lo prudente es agotar todas las líneas investigativas”, afirmó.

El abogado adelantó que en las próximas horas solicitarán una ampliación de la pericia genética y explicaciones técnicas para determinar si existen perfiles parciales que puedan ser cotejados con otras muestras recolectadas en la escena.

“La genética forense puede trabajar con múltiples marcadores. Cuando un perfil es completo puede ser preciso, pero también puede arrojar la existencia de perfiles completos o parciales. Queremos saber si hay perfiles parciales o mezclas que permitan analizar la posible coautoría”, explicó.

Desde el inicio de la causa, subrayó Fonteñez, el pedido de la familia ha sido que la investigación avance con celeridad, pero también con una mirada “completa, objetiva y exhaustiva” que no descarte ninguna hipótesis hasta agotar todas las instancias probatorias.

Fuente: Crónica