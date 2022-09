San Lorenzo empató con el Decano que vuelve a quedar solo en la punta

En el estadio Pegro Bidegain y por la 18ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol, Atlético Tucumán volvió a dejar puntos en el camino al empatar 1-1 contra San Lorenzo.

A los 12 minutos del primer tiempo, Andrés Vombergar abrió el marcador, pero su gol fue anulado por el VAR, que detectó que el delantero de origen esloveno se encontraba en fuera de juego.

Las emociones llegaron justo antes de ir al descanso. A los 43', Malcom Braida demoró en despejar y fue anticipado por Augusto Lotti. La pelota le cayó en la puerta del área a Ramiro Carrera y el volante no perdonó: controló con la zurda y con la derecha fusiló a Augusto Batalla.

Sin embargo, la reacción del Ciclón fue inmediata, ya que niveló las acciones en el inicio del tiempo de descuento. Braida se redimió al proyectarse por el andarivel izquierdo y ejecutar un excelente centro para la llegada de Adam Bareiro, quien apareció casi en el área chica para conectar el envío con la punta de su botín derecho.

El partido entró en una meseta en el complemento, en el que los equipos se prestaron la posesión de la pelota (52% para la visita) y los arqueros prácticamente no intervinieron. La única situación de riesgo se produjo recién a los 91', cuando Carlos Lampe se lució al taparle un mano a mano a Ezequiel Cerutti.

Los dirigidos por Lucas Pusineri acumulan tres encuentros sin conocer la victoria (dos igualdades y una derrota) y podrían ceder su liderazgo si es que este domingo Gimnasia y Esgrima La Plata le gana a Newell's en Rosario. San Lorenzo, por su parte, se ubica en el décimo puesto de la tabla con 26 puntos, ocho menos que Atlético Tucumán.

San Lorenzo 1 / Atlético Tucumán 1

San Lorenzo: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Campi; Jalil Elías, Juan Ignacio Méndez, Agustín Martegani, Malcom Braida; Andrés Vombergar, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Rubén Insua.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Guillermo Acosta; Renzo Tesuri, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Goles PT: 44’ Ramiro Carrera (AT), 45’ Adan Bareiro (SL).

Cambios: al inicio Ezequiel Cerutti x Barrios (SL) y Agustín Giay x Martegani (SL), 19’ Gonzalo Maroni x Vombergar (SL), 23’ Francisco Di Franco x Tesuri (AT) y Cristian Menéndez x Lotti (AT), 31’ Iván Leguizamón x Braida (SL), 36’ Mateo Coronel x Ruiz Rodríguez (AT), 45’ Eugenio Isnaldo x Pereyra (AT).

Amonestados: Cerutti, Giay (SL). Capasso, Tesuri (AT).

Incidencias PT: 14' el VAR anuló un gol de Vombergar (SL) por fuera de juego.

Arbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Pedro Bidegain.