San Martín avanza en la construcción del túnel de acceso a su cancha

Se trata de una obra que apunta a mejorar las condiciones de seguridad para los equipos que enfrenten al “Santo”.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, concretó una visita al predio del barrio San Martín y dialogó con los dirigentes en torno al trabajo que se está desarrollando en lo deportivo y también en las cuestiones de infraestructura.

En ese último aspecto, el club “Santo” progresó en la construcción del túnel que conectará los vestuarios con la cancha y que le aportará mayor seguridad para los partidos.

“Con la obra del túnel hemos avanzado en un 40 por ciento, vino a visitarnos Hernán (Martínez) y acordamos que nos van a acompañar con materiales para que este año finalicemos la obra”, remarcó Pablo Oyarzo.

En ese aspecto, el máximo dirigente de San Martín explicó que la obra “más que nada es por temas de seguridad, cuando planteamos el túnel siempre pensamos en que la gente que venga al club se sienta segura, se sienta tranquila, y al momento de llegar al vestuario pueda estar bien y segura, es una obra más que todo para que la gente que venga a jugar contra nosotros esté tranquila”.

Pese a que atraviesan una situación complicada por el momento que vive el país, Oyarzo afirma que siguen “apostando a los chicos, a las inferiores y a los profes que tenemos. Hoy por hoy tenemos muchos nenes en pre novena y novena, y seguimos sumando a jugadores de la Liga de Barrios para que jueguen en la Oficial”.

Y resaltó que “hay vida en el club, a la tarde vienen nenes de diferentes barrios, tenemos muchos nenes jugando. Lo bueno es que seguimos trabajando con la misma gente, con la misma comisión”.

WhatsApp Image 2026-03-14 at 2.45.50 PM(1) Foto: Prensa Comodoro Deportes.