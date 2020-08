Santa Cruz bajo cero

En Caleta Olivia esa madrugada se registró una temperatura de 4° C bajo cero sin sensación térmica dado que no había viento de superficie y no fue hasta el mediodía en que, con los débiles rayos solares, terminaron de descongelarse los parabrisas de autos que permanecían estacionados y pequeñas concentraciones de agua en calles.

Las condiciones climáticas son más adversas en otras ciudades, como Río Gallegos donde de acuerdo al informe difundido por el diario Tiempo Sur se registró una mínima de 9°.2 C por debajo del punto de congelación y una sensación térmica de -15.° C.

En tanto, en El Calafate se registraron -6.6°C con una térmica de -10.2 y en Perito Moreno la temperatura descendió esta madrugada a -6.2 °C pero se sintió una térmica de -9.8° C.