Se anuncia el torneo de Aguas Abiertas y la Travesía Playa Magagna-Playa Unión

El profesor Gabriel Radziviluk, dio a conocer la programación de las pruebas de natación prevista para la temporada de verano/2026, a desarrollarse en la costa de Playa Unión y Playa Magagna, con el acompañamiento de Chubut Deportes.

El torneo de aguas abiertas constará de tres pruebas, comenzando el 10 de enero, la segunda a dos semanas de la primera, mientras que el 14 de febrero vuelve a realizarse luego de un paréntesis, la tradicional travesía, uniendo Playa Magagna y el monumento a Las Toninas, sobre una distancia de 5.500 metros, y el cierre de aguas abiertas será el 24 de febrero.

En charla con la prensa el organizador de las competencias comentó que “nuevamente encaramos el torneo de aguas abiertas de Playa Unión, con tres fechas, y la tradicional travesía Magagna–Playa Unión, así que estamos con toda la preparación del verano”, afirmó.

Luego, agrego; “Vamos a tratar de que las tres fechas sean por la mañana (11 horas), la largada, el recorrido será progresivo en las distancias como hacemos siempre, arrancando con 1.000 metros para aquellos que son más novatos y son sus primeras oportunidades en actividad de aguas abiertas y ahí vamos incrementando las distancias. El mar viene bien, hoy vamos a hacer una tirada con todos los chicos y todos los adultos que estamos trabajando en la pileta como para que se vayan aclimatando. La verdad que en el verano siempre sopla un poco de viento, pero esperemos que nos toquen lindos días”

Respecto a las inscripciones informó que” Ya arrancaron, hicimos una página donde la gente se puede inscribir, eso lo hicimos por Instagram y por Facebook. La idea es sumar nadadores, hay muchos adultos en pileta y eso nos animó a poder hacer la actividad. En Myfanuy Humphreys tenemos casi 100 adultos nadando y queremos que se animen a nadar en otros ambientes, acompañarlos y poder llevarlos al mar”, aseguró.

Finalmente, ante la consulta por la floja performance en los Juegos de la Araucanía de las dos ramas de natación, Radziviluk, dijo que “históricamente en natación la provincia siempre hizo podio y este año terminó sexto en masculino y séptimo en femenino. Una de las cuestiones es que arriba han quedado muy pocos nadadores de nivel, entonces lo que hubo que hacer fue buscar nadadores categoría cadetes que tienen 14 años y esta edición fueron a hacer experiencia realmente, para ver cómo era el programa, duro, complejo, para mí uno de los más lindos de la Argentina y se encontraron con esta realidad. El año que viene estoy seguro que Chubut va a ser noticia y hará podio, como fue otros años. La diferencia de edad era de 3 y 4 años respecto a otros equipos, lo cual es mucho para la natación. Es prepararse para lo que viene en 2028, ya estamos trabajando en eso, empezamos con la preparación física en los gimnasios, que es el déficit más importante que se vio, y también trabajar en la parte técnica de los estilos para revertir la situación y creo que se puede lograr. El tema de la pandemia nos generó los dos años que tenemos de bache, de 14 a 17 no hubo conformación de nadadores, estamos pagando no tener un gran volumen de nadadores en la provincia, entonces el bache se fue alargando y llegamos a esta realidad. Venimos con una camada de infantiles que fueron al nacional y vienen con buen nivel, entonces hay confianza en revertir la situación, con un trabajo progresivo para que los chicos lleguen de la mejor forma”, finalizó.