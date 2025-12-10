Se busca avanzar ante problemáticas del barrio Centenario

El intendente visitó la sede de la Vecinal, donde analizó con sus representantes las distintas necesidades que se presentan actualmente en el barrio. De esta manera, se busca dar respuesta a las problemáticas más urgentes en los distintos puntos de la ciudad.

El encuentro tuvo lugar este martes, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; el presidente de la Asociación Vecinal de barrio Centenario, Gustavo Ponce; e integrantes de la comisión directiva de la entidad.

En ese contexto, Miguel Gómez manifestó que “el intendente escuchó las diferentes inquietudes presentadas por los referentes barriales y les facilitó soluciones respecto a problemas muy puntuales que están reclamando, entre los que resaltan las conexiones de red y agua para todos los lotes. Mediante contactos telefónicos, logró que se agilizaran ciertas cuestiones que vienen demorando la conexión a estos servicios tan importantes”.

Respecto a las inquietudes relacionadas con la cartera de Control Urbano y Operativo, el funcionario afirmó que “nos mencionaron algunos comercios que estarían habilitados de forma irregular, por lo que vamos a comprobar esta información y a tomar las medidas pertinentes en el corto plazo. Se trata de locales de diferentes rubros, por lo que trabajaremos en los próximos días para dar respuesta a este planteo de los vecinos del barrio Centenario”.

En tanto, Gustavo Ponce agradeció a Macharashvili y Gómez por la visita al barrio y calificó a la reunión que se llevó a cabo como “positiva”. En ese orden, indicó que “le solicitamos al intendente gestionar para concretar la red de gas, ya que faltaba documentación para su traspaso a la empresa Camuzzi, por lo que su intervención en este tema es muy importante para las 120 nuevas familias que esperan el servicio”.

Del mismo modo, el vecinalista señaló que el diálogo giró en diversos temas, entre ellos la red de agua, cuestión en la cual “el intendente se comprometió a ayudarnos para avanzar en el proyecto”. A su vez, comentó que se trabajó en temáticas como ordenamiento territorial, mensuras, controles y tareas de desmalezado, “recordando que tuvimos la desgracia de ser afectados por incendios”.