Se concretará una nueva edición de "El Patio del Festín"

La iniciativa busca complementar la propuesta agropecuaria de la Expo Ganadera –que se realizará el próximo fin de semana- con una experiencia gastronómica que potencie la cadena de valor local y acerque sabores comodorenses a productores, visitantes y actores del sector.

En ese contexto, “El Patio del Festín” es un evento gastronómico y cultural itinerante organizado por Comodoro Turismo, que tiene como objetivo poner en valor los productos locales, la cocina patagónica y el trabajo de emprendedores en distintos puntos de la ciudad. Se caracteriza por sostenerse a lo largo del año, en el marco de otros eventos que buscan fortalecer la economía regional.

Como en cada edición, se ofrecerán stands de comida, información turística y una masterclass de gastronomía con técnicas tradicionales e ingredientes patagónicos. Además, desde la Secretaría de Cultura se prevén shows en vivo de artistas locales durante todas las jornadas, amenizando el paseo familiar durante la Expo.

Eduardo Carrasco -gerente ejecutivo de Comodoro Turismo- expresó que “realizar esta primera edición 2026 en el marco de la Expo Rural y Ganadera es una apuesta grande porque sabemos que es una muestra de gran impacto regional que significa también una oportunidad estratégica para nuestros productores y emprendedores, sumando gastronomía con identidad y fortaleciendo el vínculo entre el turismo, la producción y la cultura local”.

Finalmente, el funcionario puso en valor el posicionamiento de esta propuesta como antesala de lo que será el tradicional Festín de Sabores, cuya fecha se anunciará próximamente.