Se concretó el primer encuentro familiar de Esculturas en Arena

Bajo la consigna “Manos en la arena”, la propuesta se desarrolló este domingo en la costanera céntrica.

Como parte de las actividades que lleva adelante el Municipio durante la temporada estival, este domingo a la tarde la Secretaría de Cultura efectuó el primer encuentro familiar de esculturas, bajo el título “Manos en la arena”. La jornada estuvo acompañada por artistas locales que le sumaron color al evento.

La propuesta consistió en la construcción colectiva de castillos de arena, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y la expresión artística al aire libre, utilizando únicamente materiales del entorno y herramientas básicas como palas y baldes, en un espacio delimitado de 2 por 2 metros. Cada equipo familiar estuvo compuesto por 4 a 8 integrantes, con un adulto responsable por grupo.

En ese contexto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, sostuvo que “estamos muy contentos con la convocatoria y la creatividad puesta en marcha por parte de cada una de las familias. Pese a que el clima no acompañó, pudimos realizar la actividad y compartir un momento muy grato con los participantes”.

“Este tipo de iniciativas fomentan el espíritu familiar a través de la creación y el trabajo en equipo, lo que nos permitió observar producciones que reflejaron la identidad local, como una escultura del cerro Chenque”, destacó la funcionaria, al tiempo que adelantó que está previsto un segundo encuentro que se dará en el marco del 125° Aniversario de Comodoro Rivadavia, “seguramente con la participación de más familias”.