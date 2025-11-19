Se contuvo el incendio forestal en El Pedregoso

El siniestro ígneo se había detectado en la tarde del lunes en jurisdicción de Epuyén, en la Comarca Andina.

El Gobierno de Chubut confirmó que este miércoles por la tarde se logró contener el incendio forestal registrado en la zona cordillerana de El Pedregoso.

En ese marco, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPNF) precisó que el estado actual del incendio forestal es contenido y que avanzan las tareas de control en articulación con diferentes instituciones.

Son alrededor de 160 las personas afectadas a los trabajos, entre brigadistas de diversas bases de la Comarca Andina, combatientes del SNMF, bomberos voluntarios de la región, el ICE del Parque Nacional Lago Puelo y personal de apoyo.

Cabe destacar, además, la participación de Gendarmería Nacional Argentina, la APSV, ANSV, municipios, Vialidad Provincial y Nacional, Policía del Chubut y el Hospital Rural de Epuyén, entre otros actores.

De acuerdo a lo precisado en el último informe técnico de este miércoles a las 19 horas, se logró contener el fuego. El perímetro está afianzado con líneas en un 80% y mantiene actividad dentro del perímetro en un 20%.

Durante la jornada, el personal continuó con el refuerzo y ensanche de líneas cortafuego sobre el flanco derecho, mientras que en el flanco izquierdo se ensancharon líneas cortafuegos hasta el sector del cañadón.

Este jueves las tareas comenzarán a las 8 horas: se realizarán recorridos de líneas cortafuegos y mantenimiento de las mismas con herramientas manuales. El medio aéreo continuará operando a requerimiento del personal de línea.

En cuanto a los recursos materiales disponibles, hay camionetas, autobombas, camiones cisternas, automóviles, cuatriciclos, ambulancia y un helicóptero con helibalde aportado por el SNMF.