Se encadenó para pedir la restitución de tres menores

La manifestante le contó a los medios de prensa que hace poco más de dos años la justicia le quitó la tenencia de sus hijos a raíz de conflictos familiares con su primera pareja, pero asegura que era el hombre el protagonista de hechos de violencia de género hacia ella y de maltrato a los menores.

Precisó además que el chico quedó con su progenitor, pero el mismo le impide visitarlo y además trabaja en la zona rural, por lo cual una tercera persona se ocupa de la tenencia, tratándose de una mujer que “es adicta y alcohólica”, aseguró.

En tanto, la custodia de la niña de 10 años le fue otorgada a la abuela y es con la única que puede tomar contacto, mientras que la de 7 años quedó a resguardo de una tía paterna y “tampoco puedo verla porque he tenido muchos problemas e incluso esa mujer me ha golpeado”.

Fue por ello –argumentó- que “decidí encadenarme y la única respuesta que me dieron en esta oficina es que vaya por la vía judicial para que me autoricen las visitas, pero ya fui a Defensoría de Menores y siempre me dicen que tengo que esperar”.