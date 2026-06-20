Se entregaron materiales deportivos a la Liga Norteña de Fútbol de los Barrios

El acto, se realizó en el marco de las políticas de fortalecimiento del deporte barrial que impulsa el Municipio a partir de Comodoro Deportes, beneficiando a los casi 20 clubes que componen la competencia.

Este viernes por la noche, en el Gimnasio Vecinal Juan XXII, la Municipalidad, a través del Ente Comodoro Deportes, concretó la entrega de materiales deportivos a los equipos que forman parte de la Liga Norteña de Fútbol de los Barrios. La actividad contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el diputado provincial Gustavo Fita; el titular de la Liga Norteña, Eduardo Rivero; y representantes de los clubes beneficiados.

En ese marco, la Liga Norteña está compuesta por 19 equipos y es una de las entidades que rige el fútbol barrial de Comodoro Rivadavia, junto con la Liga Independiente de los Barrios y la Asociación Costa Austral. Con estos aportes, el Municipio reafirma el compromiso con el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones que cumplen un importante rol social y promueven la práctica deportiva en los distintos sectores de la ciudad.

Al respecto, Othar Macharashvili remarcó la capacidad de organización de la entidad al sostener que “hoy son 19 equipos trabajando juntos y eso es lo que es el deporte: trabajo en grupo”, al tiempo que indicó que “estamos en momentos difíciles, como muchas veces estuvimos, pero esta vez es distinto, porque las organizaciones creen que es natural que el Estado los siga apoyando, pero esto no es natural, sino que es gracias al esfuerzo de toda una comunidad que genera los recursos para que esto sea posible”.

“En la ciudad debemos estar todos juntos, porque nadie se salva solo. Los dirigentes de la Liga Norteña, demostraron como organización que pueden generar las competencias, pero también que conforman una familia y, desde el Municipio, vamos a acompañarlos y a poner todo para sostener todo esto y seguir jugando este partido de la vida”, aseveró.

Finalmente, el intendente manifestó que “venimos entregando elementos deportivos a distintas entidades, incluso a clubes chicos que no tienen la posibilidad de estar en competencia. Desde hace años, venimos levantando al deporte comodorense porque es una forma de vida y estamos orgullosos de eso, por eso vamos a seguir estando presentes en los barrios, en los clubes y en los colegios, siempre poniendo la cara”.

APOYO PERMANENTE

En tanto, Hernán Martínez puso en valor el crecimiento de la Liga Norteña, la cual “hoy cuenta con 19 equipos que vienen jugando de una forma continua, tienen un espacio determinado y lo han sabido cuidar. Crece como institución, pero también lo hace cada club, por eso desde el Estado Municipal intentamos mejorar el acompañamiento año tras año”.

Continuando en ese tenor, expuso que “no solo hacemos la entrega de elementos, sino que también firmamos un acuerdo donde cada club va a cobrar su beca de forma mensual. No es mucho porque desearíamos que fuera mucho más, pero es el comienzo de algo que cada una de las entidades va a tener”.

“Les pedimos a los dirigentes que no dejen de seguir trabajando como lo están haciendo, porque el deporte es lo mejor que podemos hacer y más en los momentos de crisis. Ellos son los que nos ayudan a seguir llegando a cada uno de los vecinos y vamos a seguir acompañándolos y proyectándolos”, resaltó el funcionario.

Por último, Eduardo Rivero agradeció al intendente y a las autoridades municipales “por el acompañamiento permanente a la Liga Norteña y a todo el deporte. Cada vez que golpeamos una puerta, nos atienden y eso siempre es positivo para nosotros”.