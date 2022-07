Se entregó el autor de los disparos contra el fotógrafo de LMN

Pedro Darío Jofré, el autor de al menos tres disparos durante los incidentes entre dos facciones de ATE en San Martín de los Andes, se entregó este viernes por la noche en la Jefatura de la Policía en Neuquén capital. Una trabajadora municipal resultó herida de bala y se recuperaba en el hospital local.

Según pudo confirmar LMNeuquén, el hombre de 38 años fue acompañado por el abogado José Coto en el departamento Delitos de la Policía neuquina, en calle Mendoza.

Jofré, colaborador cercano del titular de ATE Neuquén Carlos Quintriqueo, estaba prófugo desde las 11 de la mañana, poco después de disparar en varias ocasiones a la muchedumbre, entre ellos al fotógrafo de LMN, Federico Soto, quien logró captar el momento en que efectuaba los disparos.

¿Qué figura penal se le podría imputar? Según las fuentes de la investigación a Jofré le podría recaer desde una tentativa de homicidio, teniendo en cuenta la temeraria actitud de disparar ante una muchedumbre de personas y sin medir un posible acto criminal, hasta una posible imputación de abuso de arma de fuego, que sería una posición más benévola.

El episodio ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en pleno centro de la localidad cordillerana y en medio de graves incidentes que habían comenzado minutos antes en la pelea entre dos facciones antagónicas del gremio de estatales ATE. La feroz interna derivó en destrozos, acusaciones cruzadas y varios heridos producto de los golpes con palos, fierros y hasta martillos que se pudo observar en las imágenes que se conocieron a lo largo del día.

Desde ATE Neuquén, el líder gremial Carlos Quintriqueo acusó al intendente Carlos Saloniti y a la conducción nacional del sindicato de estatales de utilizar patotas para atacar a las mujeres que reclamaban por el medio aguinaldo de una trabajadora municipal, vinculada a la facción del referente neuquino. Incluso, sostuvo Quintriqueo que hubo una zona liberada.

Aunque en principio dijo desconocer de quién se trataba el agresor, en declaraciones a LU5 reconoció que era un colaborador de su agrupación y que solo atinó "a defender a las compañeras que estaban siendo atacadas".

El momento de los disparos efectuados por Jofré fueron captados por el reportero gráfico de LMN, Federico Soto, quien contó que escuchó la primera detonación a sus espaldas, por lo que "me di vuelta levantado la cámara y vi que me estaba apuntando y disparando. Después de sacar las fotos, atiné a verme el cuerpo si me había pegado".

El agresor salió corriendo por una calle lateral a la plaza principal de San Martín de los Andes y subió a una camioneta, que sería propiedad del gremio, y huyó presurosamente. Poco después de las 16, la Justicia ordenó la búsqueda de paradero y la Policía montó un cerrojo en la región.

Desde entonces comenzó una larga espera, que incluyó una negociación del lugar donde se iba a entregar, lo que finalmente ocurrió pasadas las 21 horas en Neuquén capital, a unos 475 kilómetros donde se había registrado los incidentes en este violento viernes.