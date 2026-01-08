Se extiende la vigencia del uso del CUD para viajar gratis

Desde la Subsecretaría de Transporte informaron que se extiende la medida excepcional que permite circular gratuitamente en el transporte público a las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Según explicó el funcionario a cargo del área, Adrián Rodríguez, “la decisión responde a la alta demanda registrada en los primeros días del año, con una gran cantidad de personas que se acercaron a realizar el trámite correspondiente. Ante esta situación, se dispusieron mejoras en la atención a los usuarios, reforzando horarios y capacidad operativa en los puntos habilitados”.

“El trámite generó una gran demanda y una gran cantidad de personas se acercaron a realizarlo. A medida que fueron pasando los días, se mejoró la atención a cada uno de los usuarios y también se reforzaron los horarios. Pero esta situación también genera un escenario excepcional”, agregó.

En cuanto a la medida adoptada, Rodríguez indicó que “tomamos la decisión de que, durante estos primeros días del año, los usuarios que tengan el CUD vigente puedan circular en cada una de las unidades del transporte público de manera gratuita, exhibiendo el certificado al chofer”.

“Habíamos estipulado que la medida fuera hasta mañana viernes 9, pero viendo la gran demanda que todavía resta cubrir, vamos a extender esta situación excepcional para darle tranquilidad a los usuarios que aún no hayan podido realizar el trámite”, remarcó.

DIAS Y HORARIOS DE ATENCION

Asimismo, el funcionario recordó que la gestión puede realizarse de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, tanto en la Terminal de Ómnibus, como en la Dirección de Transporte (Avenida Tehuelches 420 –Km3) y en ese sentido el subsecretario de Transporte explicó que “aquellos que todavía no hayan podido realizar el trámite deben saber que esta excepcionalidad de poder circular con el CUD seguirá vigente. Más adelante estaremos informando la fecha límite, pero por el momento queremos llevar tranquilidad y garantizar que puedan seguir utilizando el transporte público”.