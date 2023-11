Se hizo viral por defender los planes sociales y era toda una farsa

Mariana Alfonzo, la mujer que tiempo atrás se hizo viral por defender los planes sociales, reveló a través de sus redes que nunca fue "planera", y que se trató de una actuación para ganar votos para Javier Milei y "abrirles los ojos a los laburantes".

"No soy planera, nunca fui planera. El mismo Javier Milei dijo que el que quisiera unirse, que lo haga, y yo lo hice a mi manera. Hice mi propia campaña y creo que me salió genial", indicó Alfonzo en un video en el que también se mostró votando al libertario.

Fue hace varios meses cuando Mariana se volvió viral por defender los planes sociales que el Gobierno Nacional supuestamente le entregaba. Al momento del polémico video aseguró que percibía la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, subsidios por garrafa y el plan Potenciar Trabajo.

“Supongamos que me ofrecen un trabajo de 80 mil pesos, no me conviene porque a la niñera le doy 20 mil pesos y ganaría lo mismo que gano estando en mi casa”, dijo Alfonzo entonces.