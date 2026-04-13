El Celeste de Caseros no se quedó callado ante la burla de una cuenta vinculada al oficialismo por el ingreso de un niño a la cancha y lanzó una respuesta lapidaria que sacudió las redes.

"Preferimos que un chico se lleve la pelota, a que se lleve plata del estado": el club que cruzó a un troll de Milei

Durante el encuentro entre J.J. Urquiza y Deportivo Armenio, la irrupción de un niño para llevarse la pelota se volvió viral. Sin embargo, la cuenta @TraductorTeAma, vinculada al gobierno de Javier Milei, utilizó el video para mofarse del episodio, desatando la furia del club de Caseros.

La cuenta oficialista compartió el fragmento con un tono de burla, comparando la situación con la gestión de los recursos, lo que motivó la inmediata reacción de la cuenta oficial de J.J. Urquiza en la plataforma X (ex Twitter).

La respuesta lapidaria del "Celeste"

Sin vueltas y con un tono de confrontación directa, el club citó el posteo original para marcar la cancha. "Preferimos que un chico se lleve una pelota a que un troll se lleve plata del Estado, Esteban. Saludos", disparó el community manager del club. La frase se viralizó en minutos, sumando miles de interacciones y posicionando al equipo de la Primera C como tendencia por su postura ante los ataques digitales.

Este cruce no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la tensa relación que mantienen varios clubes del fútbol argentino con las cuentas que promueven la comunicación oficialista. Mientras el Gobierno impulsa el debate por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), los clubes de barrio y del ascenso utilizan sus redes para reafirmar su rol social, defendiendo incluso el valor de una pelota por sobre la pauta digital.