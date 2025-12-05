Se inauguró el Nacional de Gimnasia de Trampolín

El certamen se desarrollará desde este viernes hasta el próximo miércoles en instalaciones del Club Ingeniero Huergo de Km 3.

Desde este viernes al 10 de diciembre, en las instalaciones del Club Ingeniero Luis A. Huergo, se desarrollará el Nacional Federativo de Gimnasia de Trampolín y será un torneo histórico para Comodoro Rivadavia, con los mejores exponentes de Argentina.

La competencia es organizada por la escuela CR Tumbling Club, cuenta con el apoyo y acompañamiento del Ente Comodoro Deportes, y es avalada por la Confederación Argentina de Gimnasia.

Se disputa en las tres modalidades: Tumbling (se desarrollará en la cancha principal), Trampolín y Dobleminitramp (se llevará a cabo en las canchas alternativas).

Competirán alrededor de 500 gimnastas provenientes de Jujuy, Salta, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz y Chubut.

Este jueves, en el Club Huergo, se llevó a cabo el acto de inauguración, del que participaron el intendente Othar Macharashvili; el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el director de Deportes, Martín Gurisich; Claudio Adorno, técnico nacional de Gimnasia Trampolín, Soledad García, jefa de jueces y Evangelina Nahuel, referente municipal de Gimnasia, entre otras autoridades.

La referente municipal de la disciplina, Evangelina Nahuel les brindó la bienvenida a todas las delegaciones, gimnastas, familias, jueces y entrenadores.

“A todos los entrenadores que están desde Jujuy, Salta, Rio Negro, Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Entre Ríos, Bonaerense, Salta, les agradezco por la oportunidad que me dieron de poder acercarme a este deporte, poder brindar mis conocimientos que nos hicieron crecer y tener esa pasión por lo que estamos haciendo. Hoy, logramos traer este Nacional a nuestra ciudad, agradecer a nuestras gimnastas, a las familias por poder permitirles desarrollar la disciplina en esta ciudad”, manifestó sumamente emocionada la profesora Evangelina Nahuel.

Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, por su lado, reconoció el esfuerzo de cada uno de los atletas y entrenadores de todo el país que llegaron a Comodoro para ser parte del Nacional.

“Hoy, es un momento histórico, siendo la primera vez que organizaremos esto y es el desafío más grande que hemos tenido. En nuestra ciudad hay una escuelita que lo organizó nuestra referente (Evangelina Nahuel), más allá de que el Estado tomó la decisión de acompañar y hacerlo agradecemos mucho a un grupo silencioso de padres de la escuela municipal de kilómetro 5 que trabajan, que acompañan, de ayudar a equipar nuestra escuela, de pagar los viajes, y hacer que hoy Comodoro tenga este torneo en la ciudad, como Estado tomamos el desafío de acompañarlos” recalcó el titular de la cartera deportiva de Comodoro.

El intendente Othar Macharashvili, aseguró que “es un honor para nosotros ser anfitriones de un torneo nacional de estas características, algo que soñaron y vienen trabajando hace muchos años los atletas y padres, que son la columna vertebral del deporte de esta ciudad. Hoy, ver a todos los futuros deportistas olímpicos, que gracias a todos los entrenadores y la organización haremos todo para que podamos realizar este hermoso torneo y entre todos mejoremos las condiciones del deporte de este país. Creemos que estamos en condiciones de ir armando infraestructura para que este deporte tenga elementos necesarios para potenciar a más jóvenes en este desarrollo”.

Claudio Adorno, técnico nacional de Gimnasia Trampolín, expresó que “nos pone muy contento que una pionera de esta actividad que es Evangelina Nahuel en un momento me contó su sueño que era traer un Nacional a su tierra y la admiró porque lo concretó”.

Los participantes

Federación Metropolitana

AC Trampolín, Ascensor, Vélez, Le Tramp.

Federación Bonaerense

Cardan, CEF 31, Actitud Acro, Biblioteca Mariano Moreno, Nolting, Biblioteca Castelar, Ideal, Nuevo Refugio, Paso del Rey, C y B MM, Gimnastic.

Federación Entrerriana

Serie Libre.

Federación Rionegrina

Bariloche.

Federación Jujeña

Jujuy Aizen, Jujuy Apag.

Federación Salteña

Turnen.

Federación Neuquina

Brio.

Federación Chaqueña

Akdos, Aereal.

Federación Catamarqueña

Club Gimnasia Catamarca

Federación Mendocina

Stadium

Federación Chubutense de Gimnasia

Acrobatos, Cody Gym, Ferro, Fly, Escuela Municipal Comodoro Rivadavia.

