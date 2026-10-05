Se incendió un colectivo que transportaba personal petrolero sobre la Ruta 26

Un colectivo perteneciente a la empresa Petrosar se incendió este lunes por la mañana mientras circulaba por la Ruta 26, a aproximadamente 19 kilómetros del yacimiento El Trébol.
Tras el aviso de emergencia, una dotación de Bomberos acudió al lugar y comenzó las tareas para controlar el fuego sobre la unidad. Poco después se sumó un segundo móvil como apoyo, con trabajos de contención, enfriamiento y prevención para evitar que las llamas generaran mayores riesgos.
El incendio provocó importantes daños materiales en el vehículo, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando para asegurar el sector y evaluar el alcance del siniestro.
En paralelo, personal de la Policía de Rada Tilly desplegó un operativo vial para ordenar la circulación, realizar desvíos y garantizar el tránsito seguro en la zona.
Hasta el momento no se informó oficialmente si había pasajeros en el colectivo al momento del incendio ni si se registraron personas lesionadas.