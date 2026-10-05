El siniestro ocurrió este lunes por la mañana, a unos 19 kilómetros del yacimiento El Trébol. Dos dotaciones de Bomberos trabajaron para controlar las llamas mientras la Policía organizó un operativo vial en la zona.

Se incendió un colectivo que transportaba personal petrolero sobre la Ruta 26

Un colectivo perteneciente a la empresa Petrosar se incendió este lunes por la mañana mientras circulaba por la Ruta 26, a aproximadamente 19 kilómetros del yacimiento El Trébol.

Tras el aviso de emergencia, una dotación de Bomberos acudió al lugar y comenzó las tareas para controlar el fuego sobre la unidad. Poco después se sumó un segundo móvil como apoyo, con trabajos de contención, enfriamiento y prevención para evitar que las llamas generaran mayores riesgos.

El incendio provocó importantes daños materiales en el vehículo, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando para asegurar el sector y evaluar el alcance del siniestro.

En paralelo, personal de la Policía de Rada Tilly desplegó un operativo vial para ordenar la circulación, realizar desvíos y garantizar el tránsito seguro en la zona.

Hasta el momento no se informó oficialmente si había pasajeros en el colectivo al momento del incendio ni si se registraron personas lesionadas.