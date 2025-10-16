Se izó la bandera rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mamas

Octubre es el mes dedicado a la promoción del diagnóstico temprano y al tratamiento del cáncer que afecta tanto a mujeres como a hombres.

Este jueves por la mañana, en el exterior del Museo Ferroportuario, se realizó el izamiento de la bandera rosa en el marco del Mes de Sensibilización sobre el cáncer de mama, acción que contó con el acompañamiento de la Municipalidad en lo que respecta a concientización, prevención y sensibilización.

Allí estuvieron las secretarias de la Mujer, Género y Diversidad, María Magdalena Cativa; y de Cultura, Liliana Peralta; como también las subsecretarias de Salud, Desarrollo Humano y Familia y de Servicios Públicos, Gabriela Moreno, Julieta Miranda y Clarisa Méndez, respectivamente; la concejal Gabriela Simunovic; la coordinadora de Acuarium, Nancy Regina; el asesor del centro deportivo, Mario Sosa, integrantes de la Asociación Prevención y Asistencia en Cáncer (APAeC), entre otros.

Cativa destacó que estas acciones son “de suma importancia porque consideramos que hoy, como la situación es muy difícil en todas partes, hay muchas mujeres y adolescentes que no pueden acceder de forma privada a hacerse estudios preventivos”.

Acotó la funcionaria que “nosotras, como mujeres, sabemos que un estudio preventivo ayuda un montón”, añadiendo que “hoy en día la prevención, con todos los avances que hay en medicina, ayuda muchísimo; por eso tenemos que lograr que llegue a todas las mujeres”.

En la misma línea, la subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno, resaltó que, desde el inicio de la gestión, “el acompañamiento es todos los días y en todo momento”, al detallar que “comenzamos con la campaña Hoy Me Elijo, donde año tras año vamos llegando a más vecinos. Nuestro rol es acompañar y prevenir, a partir de trabajar en la concientización para que las mujeres se controlen, se cuiden, se prioricen”, destacó.

“La detección temprana es fundamental. Si lo desconocemos no lo podemos detectar, y es importante que las mujeres sepan que tienen la accesibilidad en la Secretaría de Salud, a través de cualquier CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud), donde pueden pedir asesoramiento, una consulta médica, un control, un análisis, un chequeo o solamente hablar y consultar qué es lo que está pasando”, explicó.

Asimismo, Cativa manifestó que “lo prioritario es que la mujer sepa que tiene la posibilidad de controlarse, de asesorarse y cuidarse, principalmente porque hoy no estamos solas. Justamente cuentan con un acompañamiento desde Salud y esa es nuestra función desde el primer momento, desde que iniciamos la gestión”, señaló.

En tanto, la fundadora de la Carrera de la Mujer en Comodoro Rivadavia, Nancy Regina, remarcó que “hace 5 años en forma consecutiva se iza la bandera rosada por un plazo de una semana con el objetivo de concientizar sobre cáncer de mama. Esta acción pretende educar e informar sobre la prevención, ya que ni hombres ni mujeres están exentos.”

CANCER DE MAMA EN HOMBRES

Mario Sosa, asesor de Acuarium, resaltó la importancia de la concientización, prevención y sensibilización en el marco del Mes Rosa y explicó que “por cada ocho cánceres diagnosticados en mujeres, hay uno en varones. Es decir, los varones también padecemos esta terrible enfermedad, aunque no es tan frecuente como en la mujer; por ello se recomienda hacer una mamografía cada diez años”.

“Tanto en el cáncer de mama como el de próstata en el varón, tiene una gran importancia el metabolismo. En este sentido, es necesario contemplar la prevención primaria de mantener hábitos saludables, como el ejercicio físico diario y la buena alimentación, para evitar el crecimiento de células tumorales”, especificó Sosa.