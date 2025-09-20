Se juegan finales regionales de Maxi Básquet Femenino

Este sábado, en Comodoro Rivadavia, el Maxi Básquet Femenino argentino es protagonista de las finales regionales, donde se definirán los campeones de las categorías +30, +40, +50 y +60. Se jugará el Centro de Actividades Deportivas Jerárquicos (CAD) y la cancha auxiliar de Gimnasia y Esgrima, en el Socios Fundadores.

La competencia es organizada por la Agrupación de Maxi Básquet Femenino de Comodoro Rivadavia, junto a la Federación Femenina de Maxi básquet Argentina y el apoyo del Estado municipal, a través de Comodoro Deportes.

El intendente Othar Macharashvili, encabezó el acto de apertura acompañado por el viceintendente Maximiliano Sampaoli, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, la presidenta de la Agrupación de Maxi Básquet Femenina de Comodoro, Gisela Morales y la titular de la Federación Femenina de Maxi básquet Argentina, Susana Treidel, junto a miembros de los equipos que disputarán el certamen.

Gisela Morales, presidenta de la Agrupación de Maxi Básquet Femenina de Comodoro, agradeció el constante acompañamiento del Ejecutivo municipal para con la disciplina.

“Siempre están predispuestos para el Maxi Básquet femenino. Gracias a la Federación Femenina de Maxi básquet, que apostaron a la agrupación para hacer las finales regionales, a los árbitros, al Centro de Actividades Deportivas Jerárquicos, por estas instalaciones. A las delegaciones que hicieron miles de kilómetros para venir. Chicas disfrutemos del básquet, de este fin de semana, disfruten de la ciudad” manifestó la dirigente.

Susana Treidel, a cargo de la Federación Femenina de Maxi básquet Argentina, reconoció el trabajo de la Agrupación de Maxi Básquet Femenino de la ciudad y agradeció a todos los equipos que llegaron a Comodoro a competir. “Por hacer el esfuerzo, disfrutemos de estos días. Este es el último evento oficial que tiene la Federación, la finalísima de clubes, después de cinco hermosos regionales que hubo en todo el país” expresó.

Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes, aseguró que, desde la cartera deportiva, junto con la Agrupación de Maxi Básquet este evento es “un desafío muy grande para que esto fuera creciendo y la asociación hace años viene trabajando y haciendo que el Maxi Básquet en nuestra ciudad tenga su lugar. Para el Estado también es un desafío muy grande. Nuestra ciudad respira deporte y es lo más lindo que nos puede pasar; cumplir los objetivos y metas de cada uno. Agradecemos al Sindicato Jerárquicos por ceder el espacio para el deporte y hoy el Maxi Básquet tiene su espacio que se lo merece”.

El intendente Othar Macharashvili, por su parte, sostuvo que para Comodoro “es un orgullo poder ser anfitriones de este evento. Felicitaciones enormes a la organización, qué se puso al hombro esta competencia y gracias a la Federación que confió en estas mujeres, que hace muchos años vienen sosteniendo el Maxi Básquet Femenino. Van a vivir este fin de semana a pleno deporte y este es uno de los mayores logros que hemos hecho, el de más jerarquía que tenemos, hoy, en esta ciudad”.

CATEGORIAS +30, +40, +50 y +60

Comodoro Rivadavia recibe las finales regionales del Maxi Básquet Femenino argentino, donde se definirán los campeones de las categorías +30, +40, +50 y +60. Los equipos locales recibirán a los mejores representantes de distintas regiones de la Federación Femenina de Maxi Básquet Argentina (FFeMAR) en un torneo organizado por la Agrupación Maxi Básquet Femenino de Comodoro Rivadavia, con el apoyo de Comodoro Deportes y Chubut Deportes, y bajo la fiscalización de FFeMAR.

EQUIPOS DESTACADOS POR CATEGORIA

+30: Chubut Comodoro +35, Chubut, Buenos Aires Liga Norte

+40: Buenos Aires Liga Norte, Chubut Comodoro, San Juan ACMABARI

+50: Chubut Fénix, Córdoba, Misiones

+60: Buenos Aires AMBA Violeta, Jujuy Palpalá, Jujuy Liga, San Juan ACMABARI, Entre Ríos AMFO, Buenos Aires AMBA Naranja.

………………

PROGRAMA

SÁBADO

CANCHA: CAD JERARQUICOS

8:00 horas- (CAT 40) Buenos Aires Liga Norte vs Chubut Comodoro

9:30 horas- (CAT 60) Buenos Aires Amba Violeta vs Entre Ríos AMFO

11:00 horas- (CAT60) Buenos Aires AMBA Naranja vs Jujuy Palpalá

12:30 horas-(CAT 40) 2º vs 3º

14:00 (CAT 30) Chubut vs Buenos Aires Liga Norte

15:30 horas- (CAT 50) Córdoba vs Misiones

17:00 horas-(CAT 60) 1ºZA VS 2ºZB

18:30 horas- (CAT 60) 1º ZB VS 2ºZA

20:00 horas-(CAT 50) 2º VS 3º

DOMINGO

CANCHA: CAD JERARQUICOS

8:30 horas- (CAT 60) 3º ZA VS 3º ZB

10:00 horas- (CAT 30) 2º vs 3º

11:30 horas- CAT 50 Final

13:00 horas- CAT 60 Final

14:30 horas- CAT 40 Final

16:00 horas- CAT 30 Final

Foto: Prensa Comodoro Deportes.