Se pelearon en ELE, pasó la Policía y uno terminó preso

Un joven de 20 años quedó detenido tras golpear a otro cliente en el interior del boliche. La víctima sufrió lesiones en el rostro.

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 4:30, personal de la Comisaría Seccional Segunda detuvo a un joven de 20 años acusado de agredir físicamente a otro cliente en el interior del local nocturno Ele Multiespacios, situado sobre avenida Rivadavia.

Según informó la fuerza, el hecho fue advertido por efectivos que realizaban recorridas preventivas en la zona, quienes recibieron el aviso de personal de seguridad privada del lugar. Los agentes se acercaron y constataron que un joven de 23 años presentaba el pómulo derecho visiblemente inflamado, producto de varios golpes de puño que, según la víctima, le habría propinado el agresor.

Ante la manifestación de su intención de radicar una denuncia penal, la Policía detuvo al sospechoso, quien fue trasladado a la dependencia policial para las actuaciones de rigor.