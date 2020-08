Se postergarían los campeonatos oficiales hasta 2021 en Comodoro

En la reunión que mantuvieron el último martes la AFA y el Gobierno nacional, además de definirse las fechas de comienzo de entrenamientos en las principales categorías del fútbol argentino, se determinó que la actividad para clubes del Torneo Regional y de las Ligas del interior volverá más tarde que el resto.

El protocolo de la AFA ya fue aprobado por las autoridades gubernamentales, por lo que ahora el Consejo Federal deberá adecuar el mismo. Una vez hechas y enviadas las modificaciones a las ligas, éstas coordinarán su implementación en conjunto con las autoridades sanitarias de su ciudad y provincia. El 15 o el 21 de septiembre, podrán arrancar los entrenamientos en el interior, si las adecuaciones son autorizadas.

Ante este panorama, El Patagónico se comunicó con Ariel Bordeira, vicepresidente 1º de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, quien explicó cuáles serán los pasos a seguir.

“Este viernes a las 16:00 se va a reunir la Mesa Directiva (integrada por el presidente Antonio Carrizo, Bordeira y el vice 2º Orlando Lamas) en la Liga. Ahí vamos a ver cuándo llamamos a los clubes. Tenemos que empezar a delinear qué vamos a hacer cuando esto se abra”, comentó.

El margen para retomar la competencia este año es ínfimo, casi nulo. “Si no se puede entrenar hasta mediados de septiembre, ponele que los chicos entrenen un mes, hasta mediados de octubre. Ya estamos en noviembre y se terminó”, reflexionó.

En ese sentido, adelantó: “Esto se va a definir en la reunión, pero veo más factible arrancar la segunda o tercera semana de enero, que ahora, y la modalidad va a tener que ser la de comenzar en el verano, parar en mayo y volver a arrancar en septiembre para finalizar en las fiestas. Después habrá que ver qué campeonato vamos a jugar”.

Asimismo, Bordeira advirtió que todo lo que pueda delinearse no es seguro que se lleve adelante, debido a la incertidumbre que genera la pandemia. “Capaz que eso que uno organice no se pueda hacer, porque no sabemos cómo va a seguir esto, pero algún horizonte tenemos que encontrar, porque si no, cerrá todo y avisame cuando salga la vacuna”, ironizó.

En la reunión del viernes también se tratará la situación de los clubes comodorenses que participan en el Torneo Regional Federal Amateur: la Comisión de Actividades Infantiles, Jorge Newbery y Huracán. Está previsto que ese certamen se retome en octubre.