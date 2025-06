Se presentó la capacitación de natación a cargo de José Meolans

La presentación estuvo encabezada por el director general de Deportes Martín Gurisich, acompañado por Ezequiel Muñoz (presidente y fundador de Nadadores del Golfo – organizador de la capacitación) y el invitado de lujo, el nadador olímpico José Meolans.

La capacitación de natación será este domingo desde las 10:00 en dos partes: una teórica en el auditorio del Centro Cultural de Comodoro, y la parte práctica en el Natatorio Pueyrredón por la tarde, con el apoyo de Comodoro Deportes, Comodoro Turismo y la organización a cargo de Nadadores del Golfo.

La primera etapa será teórica, junto a una charla mano a mano con José Meolans, mientras que la etapa práctica estará dividida en formativa y desarrollo de la técnica para niveles iniciales, y la otra para nadadores adultos/master; la capacitación cuenta con una convocatoria de alrededor de 140 personas.

“Vamos a llevar adelante mañana un evento con un nadador de lujo en nuestra ciudad. Estamos muy agradecidos de poder llegar a tan gran deportista. Tenemos una muy buena convocatoria, estamos muy agradecidos por la recepción que tiene el evento”, comentó Ezequiel Muñoz, organizador.

Por su parte, Martín Gurisich añadió: “Felicitaciones Ezequiel por enfrentar estos desafíos, por ser parte del crecimiento de este deporte en Comodoro, con tu persona, con Nadadores del Golfo, las actividades que hacen no solo en pileta sino también en el mar. Tener un deportista de esta talla en Comodoro no es habitual, una persona muy querida en el ambiente de la natación. Sabemos que es una persona que hizo un gran esfuerzo para llegar al alto rendimiento y le dejo mucho a la Argentina. Más que agradecidos por su visita, esperamos que tenga una buena estadía”.

Luego, José Meolans expresó: “Gracias a Eze, gracias Martín también. Es importante destacar la gente que es pujante, que gestiona, que hace, que promueve el deporte, que multiplica. Eso hace al desarrollo, que nuestro deporte sea cada vez más amplio y tenga cada vez más calidad. Pensando en las raíces, en donde se inicia todo, en la base, y de ahí hacia arriba. Un placer estar con ustedes, compartiendo este momento, lo que será la jornada de mañana. Siempre muy contento, feliz de volver, las veces que he estado aquí en Comodoro y en la zona me han tratado de maravilla, y eso hace que cuando me voy piense en algún momento retornar”.

Tras la conferencia, Muñoz agregó: “Una locura, estamos muy agradecidos por este desarrollo. Comodoro Deportes estuvo desde nuestro primer evento en la Costanera, donde éramos poquitos y estábamos muy nerviosos. Hoy esa pasión sigue intacta y temporada a temporada vamos mejorando y apostando un poco más al deporte”.