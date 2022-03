Se presentó la "Copa Malvinas Argentinas" que disputarán Huracán y Nueva Chicago

La presentación del amistoso “Copa Malvinas Argentinas” se realizó este jueves por la tarde en la sede de la Liga Oficial de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde se realizó una conferencia de prensa por el partido que jugarán el local Huracán, recibiendo la visita de Nueva Chicago.

El partido amistoso se jugará el sábado 2 de abril a las 16 en el Estadio Municipal de Km. 3, que servirá para conmemorar el 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas y homenajear a excombatientes, realizándose un reconocimiento y entrega de plaqueta durante el entretiempo.

A su vez, se realizará la despedida del último gran ídolo de Huracán, Esteban “El Piojo” López, quien hizo más de un centenar de goles en la institución y es el protagonista principal del histórico ascenso del "Globo" al Torneo Argentino A en 2005.

Además, en la previa (12:00) se disputará la final del Torneo de Reserva de la Primera “A” de Comodoro Rivadavia, en donde Huracán y USMA definirán al mejor de la temporada.

Cabe destacar que por el Día Internacional de Concientización sobre Autismo, Huracán ratifica su compromiso de decirle no a la pirotecnia, concientizando a sus hinchas.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por el profesor Hernán Martínez (presidente de Comodoro Deportes), y junto a él estuvieron el presidente de la Liga local de Fútbol Antonio Carrizo, y dirigentes de ambas instituciones, como así también el homenajeado Esteban “Piojo” López.

“Estoy muy contento por todo esto. Es algo que necesitaba, que lo venía soñando, por suerte se pudo dar, así que agradezco a la dirigencia por permitir que sea posible este partido despedida”, comentó Esteban “Piojo” López.

Por su parte, Miguel González, secretario general de Nueva Chicago, señaló: “Agradecerles a todos por esta invitación, en un día tan importante para todos los argentinos como es el 2 de abril. Tuvimos a un compañero que falleció a un mes de asumir, que era excombatiente y presidente del fútbol profesional. Una pata importante para nosotros, lo sentimos mucho. El contacto se fue dando con gente conocida, y pusimos en marcha esto”.

El presidente de Huracán de Comodoro, Elías Guzmán, agradeció a todos los presentes y comentó: “Estamos contentos de recibir a la gente de Nueva Chicago, con quienes estuvimos charlando bastante. Tienen una historia bastante parecida a la nuestra. La verdad que es un orgullo, una alegría hacer este partido de despedida. Nos sentimos contentos, junto a la CD por homenajear a los Veteranos de Guerra, a nuestro ídolo. Estamos felices como dirigentes, creo que este es uno de los eventos más importantes que hacemos en este primer año de gestión”.

En cuanto al Día Internacional de Concientización sobre Autismo, Rubén Crespo, vicepresidente de Huracán, añadió: “Se está trabajando mucho con la hinchada, fue muy positiva la respuesta y la conciencia que se tomó en cuanto al tema. Estoy orgulloso de poder hacer esta concientización desde este lugar, con amigos de la hinchada de Huracán, con gente de distintos clubes”.

“Gracias al Club Huracán, a Nueva Chicago, agradecerle porque venir 2 mil kilómetros al sur, y que el viento los trate bien, se hace difícil. No hay muchas palabras que decir, agradecer al Ente que sin ellos no podemos hacer este evento. Bienvenidos a nuestra casa, esto es lo que hay que hacer, este es el camino, me parece que es valorable lo que hace Nueva Chicago, venir a desafiar nuestro sur”, agregó Antonio Carrizo, presidente de la Liga local.

Finalmente, el profesor Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, enfatizó: “Gracias a todos y todas, a la Liga por recibirnos en su casa. Esta es la casa del fútbol, de todos los clubes, a la gente de Nueva Chicago, darles la bienvenida. A la gente de Huracán, felicitarlos por la iniciativa, a la gente de autismo por acompañarnos. Y marco lo que esta gestión municipal siempre ha puesto en valor: todas las cosas que puede generar el deporte”.

“Me pone contento que empecemos a tratar con seriedad y responsabilidad el tema de la pirotecnia y el autismo, y el ejemplo lo dará un club muy importante como Huracán para que todos los clubes puedan acompañar. Y me siento orgulloso que una institución reconozca a las personas en vida, como es Huracán con "El Piojo". A las personas que han dado de una u otra manera algo por la institución y el deporte”, agregó.

“El intendente no ha podido estar, pero es parte de él pensar y trabajar en estas cosas. No es casualidad que el deporte en nuestra ciudad esté hoy en el lugar que está, con la calidad y el rendimiento. Hay una decisión política para que el deporte sea un movimiento social, un hecho claro, porque el deporte atraviesa cualquier situación que nos permita vivir en la sociedad. Me siento orgulloso de formar parte de esa gestión municipal, de tener a los dirigentes trabajando como trabajan, y entre todos y todas vamos a cambiar esta sociedad. Debemos seguir haciendo estas cosas que nos suman”, cerró el titular de Comodoro Deportes.

