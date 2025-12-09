Se presentó una nueva edición del festival Gato y Mancha

Se llevará a cabo en Río Senguer del 2 al 4 de enero de 2026. El extenso cronograma incluye una peña gratuita, actividades gauchas como el paseo y destrezas, jineteadas, espectáculos musicales y un bingo con un premio millonario.

Este martes por la mañana, en el Auditorio del Centro Cultural, se presentó la 4° Edición del Festival Nacional Gato y Mancha, una de las jineteadas más importantes de la región que se realizará los días 2, 3 y 4 de enero de 2026 en Alto Río Senguer.

De la conferencia de prensa para detallar el festival que conmemora la epopeya de los caballos criollos Gato y Mancha y rinde homenaje a la cultura y destrezas del campo de la Patagonia, participaron la secretaria de Cultura de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Liliana Peralta; el intendente de Río Senguer, Miguel Mongilardi, y la coordinadora del área de Cultura, Ángela Carrasco.

En este contexto, Peralta expresó la importancia de difundir el evento tradicional que todos los años se realiza en Río Senguer. “Es una localidad que está muy cerca de Comodoro Rivadavia, que cuenta con distintas ofertas culturales y turísticas, y en este caso vamos a tener tres días de muchísima actividad y festividad”, resaltó.

En este mismo marco, el intendente Othar Macharashvili recibió en su despacho a su par de Río Senguer, Miguel Mongilardi, dónde este último agradeció los espacios para promover sus eventos. En la misma línea, recordó que Gato y Mancha “es toda una epopeya”, al detallar que “ya pasaron cien años de aquella travesía” que los llevó hasta Nueva York. “Buscamos darles el prestigio y el respeto a los caballitos criollos de la Patagonia. En ese sentido, homenajeamos muy fuertemente la cultura del campo y la destreza”, acotó.

Sobre el cronograma del evento cultural, el jefe comunal de Río Senguer explicó que comenzará el viernes 2 de enero con una peña folclórica con entrada libre y gratuita; el sábado 3 se hará el acto oficial y el domingo el festival concluirá con un bingo con un premio de 10 millones de pesos.

Mongilardi afirmó que “queremos promover a través de este evento cultural la parte turística de Río Senguer que cuenta hoy con un parque municipal, un área protegida de 148.000 hectáreas que compone la zona de los lagos Fontana, La Plata, Rio Unión, la naciente del Senguer y la hermosa costanera del río”.

Para finalizar, invitó a los comodorenses que “no solamente pueden ir a visitarnos para el evento, sino que también pueden acomodar sus días como agenda turística y poder conocer nuestras bellezas naturales: pueden salir a hacer trekking, bicicleta, pesca, cabalgatas por la costanera y múltiples actividades”.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El viernes 2 de enero habrá una peña folclórica, con la entrada libre y gratuita, en el campo de jineteada Dante González. Se presentarán artistas y ballets locales, y el cierre estará a cargo del popular cantante folclórico Carlos Ramón Fernández. Además, se hará la elección del Paisanito y la Gauchita del festival.

El sábado 3 de enero, en tanto, habrá un paseo gaucho en el que se elegirán los caballos más parecidos a Gato y Mancha, así como al mejor chapeado y habrá juego de sogas. También se harán destrezas gauchas, jineteada y el desafío en clina y en grupa. Por la noche se elegirá a la embajadora cultural del festival y subirán al escenario los grupos Los Majestuosos del Chamamé, de Entre Ríos; Maite Guzmán y Brian González.

El último día, el domingo 4 de enero, se realizará el desafío en cuero tendido, en bastos con encimera. Los músicos invitados serán Héctor Suárez y Las Guitarras Inalámbricas. Después de la entrega de premios, se desarrollará el bingo con un premio de 10 millones de pesos.