Se realizó la largada simbólica de la segunda fecha del Petro Rally

Este viernes en la costanera local se realizó la largada simbólica de la segunda fecha del Campeonato Anual organizado por la Asociación Petro Rally Comodoro Rivadavia, conjuntamente con el Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

El certamen cuenta además con el aval de la Federación Chubutense de Automovilismo, y tendrá acción este sábado y domingo en un nuevo circuito ubicado en la zona de Caleta Córdova, en donde habrá un gran parque de máquinas, entre pilotos locales y binomios de Puerto Madryn, Río Negro, además de participantes del país vecino de Chile, lo que transforma al evento en regional y le da un carácter internacional.

El ganador de la primera fecha fue Jonatan Mercado, con VW Gol Trend en categoría N2, quien tiene a su pareja Jackeline Rodríguez como navegante: “Estamos contentos, con muchas expectativas. Felices que nos hayan invitado nuevamente a correr en esto que es algo tan lindo y nuevo en esta región. Expectante por el día de mañana con muchas ganas de correr sobre todo”, comentó Jonatan Mercado.

“Uno siempre busca estar en los puestos de adelante. Corro con mi señora, que es mi navegante, es algo familiar. Corro cuando puedo también, no es que sigo un campeonato. Corro con mi señora que me hace el aguante, le insistí tanto y ahora me está copilotando. Andamos bien. Mi auto está a reglamento N2 en cualquier categoría nacional. Es un VW Gol Trend 1.6 standard mejorado, con jaula y las medidas de seguridad necesarias”, explicó.

“Esto me encanta y es algo que puedo hacer hoy. La fecha pasada estuvo hermosa, buenos caminos, buena organización. Caminos entramados, sinuosos, que es lo que nos gusta. Agradecidos que se instale esto en Comodoro, que se pueda expandir en la provincia. Que se cope la gente a armar su propio auto. Si no saben que pregunten, porque es muy lindo, familiar, y no es tan caro como decir, es inalcanzable. Yo pregunté, me animé, fui prudente, despacio, de menos a más, y hoy corriendo con auto propio, por la novena o décima carrera”, cerró el ganador de la primera fecha del Petro Rally.

rally1.jpeg Foto: Prensa Comodoro Deportes.

Programa

Sábado 1º de julio

09.30 Parque cerrado

10.30 Reunión de pilotos

11.00 Primer prime

12.15 Segundo prime

13.15 Tercer prime

Domingo 2 de julio

09.00 Parque cerrado

09.30 Reunión de pilotos

10.00 Primer prime

11.15 Segundo prime

12.30 Tercer prime

13.45 Cuarto prime

Listado de pilotos

353- Moreno-Bianchi Comodoro

355- Córdoba-Córdoba Comodoro

356- López-López Comodoro

453- Navarro-Delbares Comodoro

454- Victorino-Tenorio Comodoro

455- Mansilla-Vera Coyhaique

754- Solco-Solco Comodoro

755- Torres-Vera Chile

757- Mercado-Rodríguez Pto. Madryn

758- Rain-Paredes Chile

752- Lalik-Lalik Comodoro

953- Navarro-Scattone Río Negro

954- Orellana-Sáez Chile.