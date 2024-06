Se restauró la plaza Pioneros Ypefianos de Mosconi

Enmarcado en el plan de recuperación de espacios verdes y recreativos que lleva adelante la gestión municipal, a través de la Secretaría de Control Urbano y Operativo y como respuesta a un pedido realizado desde la Asociación Vecinal de General Mosconi, se concretaron trabajos destinados a la recuperación y embellecimiento de la plaza Pioneros Ypefianos, lugar declarado patrimonio histórico en el año 2016 por la Ordenanza 12.087.

Al respecto, el intendente Othar Macharashvili puso en valor el trabajo conjunto con la vecinal para la mejora de la plaza, al tiempo que manifestó su satisfacción al expresar que “las tareas se desarrollaron en tiempo récord debido a la ayuda de los vecinos que acompañaron al personal municipal durante su labor. Es importante recuperar y consolidar estos espacios que son parte de la historia de Comodoro. Es por ello que, a través de recursos propios, vamos a continuar con la segunda etapa, que incluye una cisterna para riego”, indicó.

Es importante mencionar que en la primera etapa se llevó adelante la recuperación del lugar con trabajos de pintura, colocación de luminarias, mantenimiento de juegos y mejoramiento de canteros.

No obstante, las tareas de mejoramiento no pasaron desapercibidas para quienes no valoran los espacios públicos y los dañan. En este sentido, el intendente concluyó que “desde los diferentes ámbitos debemos hacer más docencia con el fin de concientizar a los más jóvenes de que estos espacios son de todos”.

EN EL CHALET HUERGO

En otro orden, se refirió a las tareas que deben efectuarse en el Chalet Huergo, al detallar que se está trabajando inicialmente en reparos en la costa. “Ya está el plan que elaboró la Universidad, por lo que ahora debemos gestionar los fondos para concretar la obra, que no solo resguardará la zona del Chalet, sino que también el área de la playa de tanques y parte del pie del cerro Chenque”.

En tanto, la presidente de la vecinal de Km. 3, Esteer Cordero, celebró la refacción de la plaza, lo que significa “la recuperación de un espacio que forma parte del patrimonio histórico, pero que estaba en un estado de abandono y con un alto riesgo de que se destinara para otro uso. Gracias a distintas gestiones, ya está a punto de concretarse el traspaso de este lugar a la Municipalidad y esta acción es una reivindicación de ello”.

En ese sentido, expuso que las tareas realizadas “le dieron color a un espacio que estaba gris y olvidado. También se concretaron tareas de forestación, se recuperó el monumento al Trabajador Petrolero y se colocó nuevamente la placa conmemorativa, que había sido sustraída”.

Finalmente, Cordero recalcó que “se trata de una gran alegría para el barrio porque la plaza es un lugar icónico para la comunidad. Queremos que continúe siendo un espacio atractivo y de encuentro, dada su ubicación estratégica. Estamos muy felices”.