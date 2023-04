¿Se separó Julieta Poggio?

Hace apenas una semana, los fanáticos de Gran Hermano habían vuelto a ilusionarse con la posibilidad de que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio formaran pareja. Y el shippeo “Marculi” se convirtió tendencia en las redes sociales, tal como cuando ambos estaban adentro de la casa más famosa del país y los televidentes soñaban con verlos juntos. Sin embargo, este sábado quedó claro que la actriz sigue su relación con Lucca Bardelli, el joven con el que salía antes de entrar al reality y con el que se reencontró apenas terminó su participación en el ciclo.

Los rumores que hacían sospechar de una crisis de pareja entre la joven y su novio empezaron a hacerse oír cuando ella fue a hacer una presencia en la Bresh junto al campeón del programa que condujo Santiago del Moro por Telefe. Y no solo se mostró bailando con él mientras Lucca subía fotos solo en su casa, sino que algunos seguidores creyeron ver en una foto que salteño llevaba en sus labios el mismo brillo que Julieta, por lo que dedujeron que ambos se habían besado. Pero nada más alejado de la realidad.

Apenas siete días más tarde, los exhermanitos siguieron con su raid de presencias. Marcos viajó a Uruguay, dónde fue contratado para varias acciones. Y Poggio estuvo de recorrida nocturna pero, esta vez, con la compañía de su novio. Con un look de pantalón y corset metalizado, Julieta estuvo en un boliche porteño y compartió en sus historias de Instagram una foto en la que Lucca la está besando. “Mi segunda”, puso junto a un corazón, dando a entender que el joven le estaba haciendo el “aguante”. Y luego él replicó esta imagen en su propia cuenta, echando por tierra con cualquier versión de ruptura.

imagen.png

Cabe recordar que, aunque nunca le dio crédito a quienes aseguraba que Bardelli le había sido infiel durante su estadía en la casa, Poggio alimentó los rumores de crisis hace unos días cuando, entrevistada para Cortá por Lozano, reconoció que no tenía planeado convivir con su novio. “No nos estamos viendo mucho”, aseguró la actriz. Y luego agregó: “Ahora estoy en mi casa, con mis perros y mi familia. En este momento, me hace re bien tener el apoyo de ellos, me acompañan en todo”.

Por otra parte, Julieta se muestra muy entusiasmada con su nuevo desafío laboral, ya que formará parte de la obra Coqueluche en la versión de José María Muscari, donde trabajará con Betiana Blum y contará con la producción de Tomás Rotemberg. “Qué honor trabajar con semejante actriz”, escribió Poggio junto a una foto de los cuatro y a un emoji que refleja una carita emocionada y un corazón demostrando lo entusiasmada que está de protagonizar este espectáculo que se estrenará en calle Corrientes para las vacaciones de invierno.

Hace unas semanas, Muscari contó que fue lo que le llamó la atención en Julieta para elegirla como protagonista de este nuevo proyecto. “Me gustó ella humanamente. Sé que es una actriz formada y con experiencia, por eso le presté atención”, destacó. Y luego agregó: “No suelo prestarle atención a participantes de realities porque mis obras se nutren de actores. A lo sumo Sex, que es un espectáculo que sale de otro tipo de personalidades como locutores o conductores, pero a ella le presté atención desde el principio. Además, la había visto actuar en algunos lugares”.

Fuente: Infobae