Se suman 4 avionetas del aeroclub a la búsqueda de Barría

En el tercer día de búsqueda de Diego Alejandro Barría (32), quien el sábado a la noche debía llegar a una estancia en la zona de Puerto Visser en donde se reuniría con amigos, se suman cuatro aeronaves del Aeroclub.

El domingo por la mañana, al percatarse de que Barría no llegaba, se denunció su desaparición. Ese día se encontró su cuatriciclo destrozado sobre la línea de marea y su casco partido a unos 100 metros también sobre la playa.

Desde entonces comenzó la investigación que este lunes por la noche continuaba con la búsqueda de amigos, así como de bomberos y personal de Búsqueda de Personas de la Policía, con el perro especialmente entrenado de la División Canes.

Los amigos del 4 x 4 encontraron hace pocas horas el asiento del cuatriciclo. Estaba a unos 10 kilómetros del hallazgo del rodado y también sobre la línea de marea.

Este martes los aviones del aeroclub buscarán hacer barrido desde el aire, además del trabajo que se hizo con drones por parte de Voluntarios que también se sumaron a la búsqueda.

DESESPERADO PEDIDO DE LA ESPOSA

“Sólo una señal para poder encontrarte, por favor. Dale mi loco, no me dejes, ruego a Dios que aparezcas pronto. Acá estoy esperándote. No me asustes así”, expresó en Facebook Virginia, la esposa del desaparecido.

“Te escuché acelerar toda la noche con la ilusión de que volvías a casa. ¿A dónde estás, mi mañoso?”, escribió junto a una foto del hombre.

Diego Alejandro Barría mide 1. 85 cm, es robusto, de cabello corto castaño tipo lacio, de tez trigueña y ojos color café. Cuando desapareció vestía unas botas color naranja, un jogging negro marca Fox, una remera y una campera blanca con identificación del trabajo “Viento del sur”. Además, llevaba una mochila.