Se suspendió Tigre-Chacarita por un botellazo a Brandán

"No puedo abrir el ojo". La frase pertenece a Fernando Brandán, jugador de Chacarita, agredido por un hincha de Tigre en pleno segundo tiempo de la Copa Argentina. Otro hecho lamentable en el fútbol argentino.

El “Matador” ganaba 1-0 con gol de Brahian Alemán, a los 6' del ST Ariel Penel le sacó la segunda amarilla, y posterior roja, a Agustín Cardozo, capitán del equipo de Victoria, y ahí llegó el bochorno.

En plena discusión entre jugadores, voló una botella desde la platea de Tigre que impactó derecho contra la cara de Brandán, por lo que el árbitro suspendió el partido.

El partido, el gol y la roja quedaron a un segundo y tercer plano. La pelota se sigue manchando. Ahora la sede fue el estadio de Arsenal, donde Tigre y Chacarita jugaron por la primera ronda de la Copa Argentina.

Fue solo con parcialidad del “Matador”, ya que “Chaca” tiene una sanción por parte de la Aprevide, por lo que sucedió hace un tiempo en su propio estadio, con un hincha muerto. Sin embargo, aunque sea un solo color en la tribuna, se siguen viendo imágenes lamentables, que duelen y preocupan.

El partido se jugaba con polémicas, amarillas varias y un gol. Quedaba un buen tramo para que Tigre lo liquide o Chacarita lo empate. Pero un hincha del “Matador” quiso ser más protagonista que los mismos jugadores. Lo bueno es que Aprevide actuó rápido y lo detuvo, dando a conocer nombre y apellido: "Fue detenido el plateísta de Tigre que arrojó la botella contra el jugador de Chacarita. El nombre del agresor es Axel Ivan Genes", informó, junto a la foto del hincha.

Seis minutos del segundo tiempo. El tablero mostraba el 1-0 y Cardozo, capitán de Tigre, cometió una infracción, por la que Penel sacó la segunda amarilla. En ese momento, discusiones, algunos empujones, todo cerca de la platea de Tigre, y la botella que fue de lleno contra Brandán.

El de Chaca terminó en el piso y lo atendieron durante casi diez minutos. "No puede seguir jugando", informaron los médicos de Chacarita, en una reunión con el médico de Tigre y la terna arbitral. En ese momento, Penel también juntó a entrenadores, capitanes y decidió suspender el encuentro. ¿Y ahora?

"Tiene una inflamación en el lóbulo, me dice que no ve bien y tenemos que priorizar la salud del jugador. Ayer fue papá, fue a ver a la señora con el hijo y hoy le devuelvo el jugador, no sé si podrá ver bien hoy de vuelta, tendrá que hacerse estudios", declaró Biggeri, DT de Chacarita. Y agregó: "Si hay que seguir jugando, jugaremos, no hay problema, pero hay que pensar en la salud. Me dijo que no puede ver y que está mareado". La médica que atendió a Brandán informó que "tiene visión dificultosa al momento" y que se le dio una "inyección conjuntival".

Con el partido suspendido, arrancó el otro, el de las declaraciones cruzadas. Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita, dijo que Gorosito no quiso cambiar de banco de suplentes y soltó: "Me dijo que me iba a cagar a trompadas". Pipo habló después y fue más duro, pero con Brandán: "No hay que tirar una botella, pero tampoco hay que cabecearla". El DT de Tigre pidió ver el video y analizar si Brandán se dejó golpear.