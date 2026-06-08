Este fin de semana se corre en Comodoro Rivadavia la cuarta y quinta fechas de la temporada 2026 con la presencia del TC Austral, TC Patagónico, TP 1.100cc, TP Gol 1.6 y Renault 12.

Se viene la doble fecha del Zonal en el autódromo General San Martín

El autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia será el fin de semana el escenario de, esta ocasión, una doble fecha puntuable correspondiente al campeonato Zonal Pista de automovilismo.

En ese contexto, tomarán parte del Gran Premio “Orve – Del Sol Automotor”, el Turismo Carretera Austral, el Turismo Carretera Patagónico, el Turismo Pista 1.100cc, el Turismo Pista Gol 1.6 y la Monomarca Renault 12.

La actividad oficial dará comienzo este viernes -a partir de las 13:15- con el desarrollo de los entrenamientos -serán tres en total- para cada una de las categorías, y conocer así quiénes serán los más veloces de la primera jornada tuerca.

El sábado, por la mañana, se realizarán las pruebas de tanques llenos, y desde las 11:15 dará comienzo la clasificación. Primero saldrá la Gol 1.6, luego el TC Austral, TC Patagónico, R-12 y TP 1.100cc.

Mientras que a partir de las 14, se iniciarán las finales, a 16 vueltas o 30 minutos de duración, siendo la primera en salir la Gol 1.6, seguido de TC Austral, TCP, R-12 y TP 1.100cc. A las 16:30 se realizarán los podios, donde se sabrán los ganadores de la cuarta fecha.

El domingo, mientras tanto, la actividad de la quinta fecha se pondrá en marcha a las 10 con la prueba de tanques llenos, mientras que a partir de las 11:15 darán comienzo las clasificaciones.

Las finales están previstas que den comienzo a las 14:15, y como lo será el sábado, también con el TP Gol 1.6.

Cabe destacar que la competencia la organiza el Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia, con la fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

LOS CAMPEONATOS

Luego de corridas tres fechas -la última fue en Trelew-, en Renault 12, el líder del certamen es Sebastián Marsicano, piloto de Puerto Deseado, con 93 puntos, seguido del caletense Javier Casas con 75, tercero se ubica el comodorense Abel Panquilto con 73 unidades, mientras que su papá Marcos, quien es el actual defensor de la corona, se encuentra quinto con 69 puntos.

Por su parte, en el Turismo Pista 1.100cc, tiene como punteros a los valletanos Luciano Matazmala y Pablo Arabia, ambos con 88 unidades.

Santiago Villar, también de Trelew, se ubica tercero con 85, mientras que cuarto figura Martín Jones, quien es otro de los que defiende el “1” en la temporada con 85 unidades.

Además, el comodorense Arian Gómez, ganador en el año de dos fechas, lidera el campeonato del TP Gol 1.6 con 100 puntos, seguido de Nicolás Vales con 88, mientras que tercero se encuentra Fabián López con 71 unidades.

Mientras tanto, en el TC Austral, manda el piloto de Kilómetro 8 Miguel Otero (Dodge), actual defensor del título con 110 puntos,

seguido por el subcampeón Sergio Larreguy (Ford Falcon) con 98, mientras que tercero se ubica Javier Hernández (Chevrolet) con 85 unidades.

Y en el TP Patagónico, el puntero del campeonato es el comodorense Emanuel Abdala (Chevrolet) -radicado en Puerto Madryn- con 99 puntos, seguido del rawsense Axel Oliver (Torino) con 94, mientras que tercero está el madrynense Marcos Laudonio (Chevrolet) con 88.

El comodorense Emiliano López (Chevrolet), actual campeón de la categoría, marcha en el quinto puesto con 79 unidades.

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