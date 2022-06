Segunda semana de inscripción para la instancia local de los Juegos Evita

En el gimnasio municipal Nº1, ubicado en Aristóbulo del Valle y Viamonte, se sigue con la inscripción para la instancia local de los Juegos Deportivos Evita Chubut 2022. Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, en el horario de 9 a 17. Los Juegos están destinados a jóvenes de entre 12 y 18 años y se disputan en la modalidad Comunitario y Escolar.

En Comunitario participan deportistas que pertenezcan a establecimientos educativos de gestión pública o privada, clubes, entidades barriales, comunitarias, asociaciones, gremios, sindicatos, ONG, etcétera, que pertenezcan a Chubut y estén legalmente conformados.

Mientras que, en Escolar serán parte deportistas en representación de su escuela, ya sea pública o privada.

El programa se encuentra en el marco de una política deportiva de nivel Nacional y Provincial, siendo un eje central en el deporte social como un instrumento de interacción e inclusión social, logrando un trabajo en conjunto entre el Gobierno Provincial (Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Física y Supervisión de Educación Física Región VI), Municipal (Ente Autárquico Comodoro Deportes) y las distintas Federaciones, Ligas y Asociaciones.

Los deportes de los Juegos Evita 2022 son: Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Básquet (convencional y 3vs.3), Boxeo, Canotaje, Cestobal, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Escalada, Esgrima, Fútbol 11 (Masculino), Fútbol 7 Mixto, Futsal, Discapacidad, Gimnasia Artística, Gimnasia Trampolín, Gimnasia Rítmica, Handball Comunitario (sub 16) y Escolar (sub 14), Handball Playa, Hockey, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Libre y Greco Romana, Natación Artística, Natación Convencional, Patín Artístico, Patín Carrera, Pelota Paleta, Rugby, Skate, Tae Kwon Do, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Tiro con Arco, Vóley, Voleibol Playa, Optimis y Windsurf.